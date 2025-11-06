Спипаха сина на Митьо Очите да шофира надрусан с кока

Синът на Димитър Желязков – Митьо Очите, бе задържан от бургаски полицаи при рутинна проверка на 12 септември 2025 г. Младежът, управлявал луксозен автомобил с тъмни стъкла, бил тестван за алкохол и наркотици, като резултатът от теста показал наличие на кокаин в организма му. Вследствие на това, срещу него е образувано досъдебно производство.

Инцидентът идва в момент, когато в България влязоха в сила нови, по-строги наказания за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици. Съгласно промените в Наказателния кодекс, глобите за подобни нарушения са увеличени значително, като при повторно нарушение санкциите могат да достигнат до 10 000 лева.

Това не е първият път, когато членове на семейството на Митьо Очите попадат в центъра на общественото внимание. През годините, самият Димитър Желязков е бил свързван с различни криминални дейности, включително обвинения за организирана престъпна група за разпространение на наркотици.

Случаят с неговия син поставя въпроса за отговорността и възпитанието в семействата на известни личности, както и за влиянието, което техните действия могат да имат върху обществото. Очаква се съдебната система да се произнесе по случая в най-скоро време.