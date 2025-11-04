Светльо Вуцов ШАШКА с тайни ритуали за късмет (Снимки)

Вратарят отпива три глътки вода при всеки гол на "сините", обува първо дясната обувка

Изключително суеверен се оказа вратарят на "Левски" и националния отбор Светослав Вуцов. "България Днес" научи, че стражът изпълнява серия от ритуали преди и по време на всеки мач, а това явно наистина му носи успех. Светльо вече има цели 7 сухи мрежи за 14 кръга в Първа лига този сезон. Така вратарят е абсолютният номер 1 под рамката по този показател сред всички останали свои колеги.

"Имам много ритуали и ако тръгна да ги изброявам, няма да ни стигне времето", признава самият вратар в интервю за клубната телевизия на "Левски".

Светльо Вуцов запази 7 сухи мрежи през сезона до момента / Снимка: Startphoto

"Винаги си обувам първо дясната обувка, а после лявата", издава Вуцата за един от ритуалите си в съблекалнята преди мач. 23-годишният страж обича да играе с крака, така че бутонките са важен аксесоар за него освен ръкавиците.

Любопитно е поведението на сина на Вили Вуцов и тогава, когато отборът вкара гол. След като отпразнува попадението, паднал на колене и вдигнал ръце във въздуха, Светослав се отправя към страничната греда, където е шишето му с вода. Отпива три глътки една след друга, като първите две ритуално изплюва, а третата преглъща. Убеден е, че това е на кадем за победа.

Вратарят отпива и плюе ритуално вода

"Това, което не ни убива, ни прави по-силни", е любимата фраза на Светльо, която той стриктно следва. Популярният цитат от XIX век е приписван на немския философ Фридрих Ницше.

Запазен жест за Вуцата вече става и поклоняването. Той се подигра по този начин на агитката на "Черно море" след победата на "сините" с 3:1 във Варна. Заради ироничната постъпка вратарят дори бе глобен от БФС. Комисията по "Етика и феърплей" се самосезира и наложи санкция от 350 лева на Вуцов за некоректно и провокативно поведение към публиката на домакините. Емблематичният жест вече влезе и в съблекалнята на тима, а Светльо го направи с усмивка и при представянето на новите екипи на отбора за следващата година.

Поклонът става запазена марка за Вуцов

Освен магически ритуали вратарят на "Левски" често използва и някои хитринки по време на мачовете си. Така например той спаси цели три дузпи на израелския "Апоел" (Беер Шева) в една от сладките европейски вечери за "сините" през изминалото лято. Оказа се, че Вуцов е имал предварително подготвен "пищов" за това как бият наказателни удари съперниците. Той бе залепен за бутилката му с вода. Стражът прилежно го завиваше при всяко отиване към вратата, за да пази. Така не можеше да бъде видян от противниковия вратар.

Вратарят чете от пищова при дузпите с "Апоел" (Беер Шева)

Талантът, който се отказа от националния отбор след пререкания с треньорския щаб, често поглежда към небето. Така Светослав посвещава победи на легендарния си дядо Иван Вуцов. Големият защитник на "Левски" и България си отиде от този свят на 18 януари 2019 година. Той не успя да види приживе внука си с екипа на любимия "син" отбор.