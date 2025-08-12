Светльо Вуцов заживя с балерина! Крие годеницата си

Балерина е дамата до сърцето на намиращия се в страхотна форма вратар на "Левски" Светослав Вуцов.

Хубавицата е на 23 години, а нейното име е Дарина Тонева, научи ексклузивно „България Днес". Двамата с Вуцов ревностно пазят връзката си далеч от светлините на прожекторите. Футболистът, чийто дядо е легендарният бивш защитник Иван Вуцов, а баща му - популярният треньор Вили Вуцов, крие любимата си от социалните мрежи и не публикува свои снимки с нея. Двамата вече живеят заедно, имат и годеж.

,,Най-голямата опора в целия преход за мен е било моето семейство и моята приятелка вкъщи", призна Вуцов на пресконференцията преди първия мач със "Сабах", спечелен драматично с 1:0 в последната секунда. Реваншът в Азербайджан е този четвъртък. ,,Гордея се с теб“, придружено с три сини сърчица, публикува Дарина под снимка на Вуцов и неговите съотборници след драматичния успех над „Апоел“ (Беер Шева). Тогава вратарят улови цели три дузпи на съперника и бе големият герой. Светльо пък й отвръща с коментар: „Моята любов", с което не оставя никакви съмнения за чувствата си към красавицата.

Тя е завършила Националното училище танцово изкуство и не крие страстта си към балета, с който се занимава от мъничкака.

В началото на тази година Светльо открехна съвсем леко завесата от личния си живот в блиц интервю пред клубната телевизия на „Левски“. Именно тогава стана ясно, че се е сгодил.