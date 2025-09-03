Телевизионната война на бившите гаджета

Битката за рейтинги в двете най-големи телевизии – Би Ти Ви и „Нова“, вече започна със старта на есенния тв сезон. Познати и утвърдени предавания дадоха началото на войната за спечелване на зрителска аудитория, но този път виждаме и нещо, което не се беше случвало досега. Бивши гаджета и професионални партньори се изправят един срещу друг. Така битката вече става не само телевизионна, но и лична. Кой срещу кого се изправя обобщава в. "Филтър".



Риалити шоуто „Биг Брадър“ по „Нова“ отново заложи на познаните вече водещи Башар Рахал и Алекс Богданска. Актьорът и инфлуенсърката обаче се сблъскват със сериозна конкуренция в лицето на своите бивши житейски партньори. Башар се изправя срещу жената, с която се раздели през 2023 година – Райна Караянева. Любовната им история продължи близо седем години, а с днешна дата и двамата са щастливи с нови партньори до себе си и с деца. Сега Райна е конкурент на Башар, тъй като води риалитито „Ергенът: Любов в Рая“ по Би Ти Ви. Тя няма телевизионния опит на своя бивш приятел, но пък ще бъде амбицирана да докаже качества.

Алекс Богданска също ще се изправи срещу бащата на детето си Дани Петканов. Докато тя води „Биг Брадър“ по „Нова“, „лудият репортер“ ще се изявява в чисто новото риалити на Би Ти Ви „Трейтърс – игра на предатели“. Дали обаче ще е предател, или праведен, тепърва предстои да се разбере.

Продуцентът на „Биг Брадър“ Краси Ванков също няма да е спокоен, защото в „Трейтърс“ участва и бившата му половинка – актрисата Невена Бозукова-Неве.

Не само разделили се гаджета, но и хора, споделяли една сцена, ще се конкурират на екрана. Такъв е случаят с разпадналия се дует Павел и Венци Венц. Докато Павел стана водещ на „Игри на волята“ по „Нова“, то Венци прие да е сред звездните участници в „Трейтърс – игра на предатели“ по Би Ти Ви.

Е, има и изключения. Някои бивши се събират. В „Пееш или лъжеш“ по „Нова“ Димитър Рачков ще застане до Мария Игнатова, която отново е част от панела на забавното предаване заедно с Иван и Андрей.