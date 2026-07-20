Тита отпразнува 27-и рожден ден с шумно парти на морето

Певицата е актуалната звезда в реклата на „Мастика Пещера“

Певицата Тита събра погледите с горещи форми на морето. Поводът беше 27-и рожден ден на красавицата, който отбеляза с шумно парти в ресторант на плажа в Черноморец в неделя. Тя беше събрала най-близките си приятели и не пропусна да сподели любопитни кадри от събитието в социалните мрежи. Тита беше заложила на изрязана златиста рокля, която подчертаваше горещите й форми. От любимия си мъж тя получи уникален букет цветя, а в разгара на купона хвана микрофона и изпълни специален поздрав към гостите в заведението.

В началото на лятото Тита грейна от екрана като новата звезда в рекламата на „Мастика Пещера“ като веднага феновете коментираха добрата й форма. Популярната напитка е известна с атрактивните си рекламни видеа, в които са участвали Галена, Емануела, Емилия, Андрея. Актуалният клип започва с впечатляваща сцена как Тита излиза бавно от морето, облечена в блестящ сребрист бански, който сякаш е направен от кристали. Появата ѝ буквално спира времето.

Мъжете на плажа замръзват в средата на разговор, а погледите им са приковани към нея и следва култовото: „Сезонът на дините!“. Историята продължава с поредица от забавни ситуации, в които един от героите прави отчаян, но симпатичен опит да впечатли Тита с огромен поднос диня. Фенове коментираха и огромния пръстен с диамант на ръката й и многозначителната реплика „аз си падам по кристали“.