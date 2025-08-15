Васко Кръпката влезе в Пазарджишкия затвор!

„Участвах наскоро в концерт в Пазарджишкия затвор." Това ексклузивно за "България Днес" Васил Георгиев - Васко Кръпката. "Това беше много вълнуващо представление с участието на затворници“, добави лидерът на „Подуяне блус бенд". И поясни, че основната цел на мероприятието е била да се покаже на обществото, че сегашният затвор в Пазарджик вече е много по-различно място от зандана, спечелил си най-зловещата слава по времето на соца.

„Прекият повод за спектакъла и концерта беше годишнина, не помня точно каква, на този легендарен затвор. Той е бил един от най-тежките политически затвори по времето на комунизма. Бях доста притеснен да прекрача прага му. Защото знам кой е лежал в него, кой е намерил смъртта си там. В него е лежал Илия Минев (антикомунист и националист, един от водачите на Съюза на българските национални легиони б.а.). И също така в него е намерил смъртта си писателят и журналист Георги Заркин. Но идеята на управата беше да се покаже, че нещата са се променили“, разказа за вестника рок бунтарят.

За скептиците Кръпката посочва и конкретните факти, които доказват неопровержимо, че промяната в този затвор е реална. „Първо, има жени, които работят там като възпитателки. Те обаче са цивилни, не са към полицията. Тези жени организират културни събития със и за затворниците. А затворниците ни изнесоха невероятен театър! Бяха избрали няколко антични гръцки трагедии и митове и бяха направили скечове в хумористичен стил. Не помня откога не съм се смял така от сърце!", не може да забрави преживяването култовият музикант.

„Имаше и над 50 души официални гости, една част от тях - служители на Пазарджишкия затвор, а други - от други затвори. Затворниците пяха, един от тях свири на гайда и ме акомпанираше. Играха хора и ръченици“, споделя още Кръпката.

По думите му за всеки номер „затворниците се преобличали в ушити от самите тях костюми“. „От подръчни материали и картон си бяха направили декори. Накрая кулминацията в тази антична трагедия, в която Зевс - неговата роля, възпитателката, седнала до мен, ми разказваше, че този, който я играе, е убил баба си за имоти. Другият пък, който държеше един голям чаршаф и казваше: „Това е реката на истината", според възпитателката бил арестуван за продажба на наркотици“, разкрива провиненията извън сцената на актьорите пандизчии изпълнителят на „Кучето от крайния квартал".

Васко Кръпката е особено впечатлен от финала на представлението. "Излиза един човек с китара, с превръзка на главата. Питат го: "Ти пък кой си?", а той отговаря: „Аз съм Васко Кръпката. Изпил съм цялата бира на света и затова няма бира". След което всички започнаха да пеят моята песен „Няма бира". Беше много трогателно!", не скрива емоциите си глас №1 на промените.

„Бях много щастлив и доволен, че промяна наистина има. Че няма вече хора, които да бъдат арестувани и затваряни за мнение, различно от това на властта“, довери още Кръпката. „След края на спектакъла взех китарата и пях за тях. А тези възпитателки, които бяха до мен, казаха: „След един такъв концерт хората стават една идея малко по-добри. Няма сбивания, няма агресия...". Разбира се, това не е завинаги", посочва легендарният блусар.