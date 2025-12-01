Влюбен в Елеонора? Снимаха Блатечки да се гушка с друга ДИБИДЮС https://hotarena.net/laifstail/vlyuben-v-eleonora-snimaha-blatechki-da-se-gushka-s-druga-dibidyus HotArena.net

„На 50 години открих истинската любов!“ Това заяви наскоро актьорът Асен Блатечки, визирайки новата си половинка Елеонора Янакиева. Но дали е така?

Кадри с т.нар. „чувствително съдържание“ изтекоха в социалните мрежи тези дни и разбуниха духовете в театралните среди. В кратко видео стори Блатечки – гол до кръста, гушка своята колежка Камелия Хатиб, която също е само по голи гърди. В еротичната сцена присъстват и актьорите Лили Сучева, която пък се натиска със Стефан Иванов.

Кадрите са част от рекламен анонс към постановката „Причини да бъдеш щастлив“ на Нийл Лабют, като целта е очевидна – опит да се привлече по-голяма аудитория и зрителски интерес към представлението. Търсеният ефект постигна целта си и социалните мрежи гърмят – но с доста остри и негативни коментари.

„Срам и позор“, „Цинизъм“, „Простащина“, „Това не е изкуство, това е евтина порнография“, гласят част от гневните упреци в интернет.

Не липсват и коментари относно външния вид на 54-годишния бивш секс символ на българското кино, който видимо се е запуснал. „Блатечки се е ошишкал“, „Меко казано - неприятна гледка!“, „Трябва ли да гледаме голия шкембак на Асен и увисналите му гърди, които са по-големи от тези на актрисите“, възмутени са потребители.

Факт е, че в името на театралното изкуство всичко е позволено, но може би малко повече естетика и премереност няма да са излишни…