Връщат Деси Стоянова на екран за постоянно след Нова година

Деси Стоянова може да се върне на екран за постоянно след Нова година, твърдят източници на „Уикенд” от телевизионните среди. Напусналата водеща на „Преди обед” преговаряла с Би Ти Ви за нов договор, след като приключи предаването й „Маските падат”, в което интервюира отпаднали участници в риалитито „Трейтърс”. От Нова година тя може да стане лице на друго предаване.

Почти сигурно е, че Деси Стоянова няма да се върне в „Преди обед” като основна водеща, тъй като това би означавало да изостави процъфтяващия си частен бизнес. Но според източниците на „Уикенд” звездата нямала нищо против да работи в предаване, в което няма да е заета всеки ден. „Маските падат” за нея бил идеален вариант, тъй като е само веднъж седмично и не ангажира цялото й време, но успоредно с това й дава възможност да продължава да е на малкия екран, за да не я забравят феновете. Това предаване приключва през декември. Очаква се след него Деси да разпише договор за нов проект.

Бившата водеща на „Преди обед” би могла да води специално шоу през уикенда от рода на „Животът по действителен случай” с Алекс Сърчаджиева например. Със сигурност няма да я сложат на мястото на актрисата, но могат да измислят неща подобно специално за нея, тъй като феновете не спират да настояват за връщането й на екран.

Другият вариант е Деси да стане водеща на „Тази събота и неделя” на мястото на Ванина Недкова и Митьо Маринов. С такова шоу тя ще бъде доста по-заета, отколкото с „Трейтърс”, но два дни ефир все пак е по-лек за преживяване в сравнение с 5 дни ефир. Проблем биха могли да представляват политическите интервюта, тъй като Деси от години се занимава основно с лайфстайл. Но при добро желание тя може лесно да навакса – все пак години наред е била именно политически репортер в телевизията, а преди това във в. „Сега”.

Третата възможност е да намерят на Деси място в някое от многобройните риалитита, които се очакват напролет. В момента телевизията много залага на кулинарното „Моята кухня е номер едно”, само че там няма водещи, а само гласове зад кадър. Другото, което се очаква напролет, е „Ергенът” в стандартния му вариант, но негов водещ най-вероятно ще остане Наум Шопов. Деси би могла да влезе със своя рубрика в някой от политематичните блокове, включително в „Преди обед”, както навремето Зейнеб имаше рубрика в „Тази събота”. Всички тези вариант се обсъждат в момента, като се търсят и нови идеи. Телевизията много държи на Стоянова, която е едно от най-популярните й лица. Тази есен я бяха поканили да води партито за 25-а годишнина на Би Ти Ви заедно с доскорошния си колега Сашо Кадиев. Това е сигурен знак, че се обмисля връщането й за постоянно.

Според слуховете, истинската причина да напускането на водещата навремето били конфликти с тогавашния продуцент Георги Тошев. С напредването на годините отношенията им се обтегнали, журналистката започнала да се дразни, че него все го няма на работа, че вечно пътува, а в същото време се опитва да раздава заповеди по телефона. Но сега Тошев го няма и тя може спокойно де са върне на екран.