Who Cares? Чалгаджийката, която фучеше с 308 км/ч, спира да пее

Чалгаджийката Вая, която беше набедена, че е шофирала с 308 км/ч, изненадващо прекратява музикалната си кариера, пише "България Днес".

Едрогърдата чалга дива шокира феновете си с решението да спре да пее. "С усмивка споделям раздялата си с този бизнес. Виждам, доста от вас са против, но се усмихнете и ще ви зарадвам. И така ще затворя тази страница от живота ми", обяви шокиращо Вая. Фолкпевицата признава, че има записани три нови песни, които в близко бъдеще ще пусне, тъй като вече са готови, но не планира да продължи с пеенето.

Вая прави обрат в живота си

През март тази година Вая публикува в социалните мрежи клип, на който се вижда шофиране с много висока скорост. Потребители масово решиха, че зад волана е била изпълнителката, но надарената мома отрече това да е вярно.

"Изкарахте ме убиец, престъпник... беше страшно! Аз съм много страхлив шофьор и карам бавно", коментира емоционално певицата.

Вая признава тогава, че се страхува да не бъде натопена само защото е във фолксредите.

"След цялата тази случка ме е страх да си карам личния автомобил. Има жертви на фейк тестове за наркотици и алкохол. Страх ме е да карам, защото съм сигурна, че има вероятност да ми се хвърли нещо в колата или да ми направят фалшив тест. Купих си нова кола, за която никой не знае", допълни изпълнителката и се пошегува, че някой "неуспял катаджия" може да й подхвърли нещо в колата.

Засега не е ясно по какъв професионален път ще продължи Вая Александрова, но по нейни думи краят с чалгата е окончателен.