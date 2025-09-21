Захаринов зарязал Анелия, защото е скучна и не иска дете

Анелия не таи гняв към бившия си Любомир Захаринов. Певицата и бизнесменът, който върти бизнес с хазартни игри, се разделили, защото имали твърде сериозни различия, които не могли да преодолеят. Той искал жената до него да е по-отдадена на връзката им и да имат повече време заедно. Тя пък не била готова да намали работата си и да стане майка отново.

„В самото начало може да съм искала, но в някакъв етап, ако съм почувствала страх, редно е да бъда искрена с партньора си и да кажа: „Аз не мога да ти дам рожба“, сподели Анелия в интервю на Мариян Станков-Мон Дьо. Певицата, която има пораснала дъщеря Ивон от брака си с бизнесмена Константин Динев, не говори за етапа, в който се е отказала да роди второ дете. „Не е, защото не съм го обичала“, подчерта хитовата изпълнителка, която на 1 юли празнува 43-тия си рожден ден. Анелия каза само, че се страхувала, защото майчинството е огромна отговорност. А и в нея все още имало „страхотна болка“ от това, че, заради кариерата си, не е била постоянно до дъщеря си, докато растяла.

Изпълнителката на „Погледни ме в очите” беше в началото на 20-те си години, когато се раздели с бащата на дъщеря си. От тогава тя се грижила сама за финансите си и се борела да се задържи на върха в попфолка. Певицата отдава професионалните си успехи на силния си характер и желанието си да е независима. Анелия се гордее, но пък и неведнъж с тъга е отчитала, че все още не е намерила баланса между работата и личния си живот. „И това ми тежи“, призна тя и при последната си медийна изява.

Анелия продължава да вярва в любовта и е готов да срещне нов мъж. „Вече съм по-осъзната и ще дам повече от себе си“, каза певицата. Последната й връзка е именно с Любомир Захаринов и продължи 3 години, като е белязана от две разлъки. Първата настъпила съвсем в началото на отношенията им. Вторият път певицата и бизнесменът се разделили вече като годеници, плануващи сватбата си.

Той искал жена, с която да пътуват през уикендите или да ходят по клубове. Анелия пък имала участия предимно в четвъртък, петък и събота, а в неделя искала да си почива, като например да ходи на походи, да отиде на ресторант и след това да си легне рано. Тъкмо за това и Любомир я нарекъл „скучна“. „Да, вярно е!“, възкликна Анелия с усмивка пред Мон Дьо. Тя обаче подчерта, че бившият й годеник не искал от нея да прекрати кариерата си, а да бъде по-отдадена на семейството им.

Певицата изтъкна още, че Любомир Захаринов е добър човек и се надява да е щастлив. Ако е имало моменти, в които той се е държал глупаво, то и тя го е правила. При раздялата им певицата може и да му е била ядосана за някакви неща, както се изрази, но вече му е простила. Днес двамата са в добри отношения и не таят обида един към друг. Анелия даже е щастлива, че е преживяла тази любов, защото била трансформираща за нея. Преминавайки през нея, била станала по-добра версия на себе си.

Докато Анелия чака нова любов, Любомир я намери скоро след раздялата им. В началото на годината се заговори, че бизнесменът, който има две деца от предишна връзка, е станал баща за трети път. Новата му любима и майка на третото му дете е красива блондинка.