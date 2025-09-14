Залите са празни: Турнето на Цитиридис е пълен провал

Турнето на Николаос Цитиридис „Пълно безобразие” май ще се окаже пълен провал. До момента гръкът не е успял да напълни нито една от 19-те зали, които е наел за изявите си в 19 града из цяла България, показа проверка на „Уикенд”. Журиращият в „България търси талант” комедиант, който напъва мускули даже за Зала 1 а НДК, е пред най-голямото фиаско в живота си.

Билетите за турнето на Цитиридис са пуснати в продажба още от месец май – веднага след финала на най-хитовото шоу у нас в последните години – „Като две капки вода” на Нова телевизията. Гръкът взе участие в него, представи се много добре и спечели доста фенове, а за да е напълно сигурен, че ще разказва смешки в пълни зали, влезе и в журито на „България търси талант” тази есен по Би Ти Ви. Но дори тази двойна реклама в най-гледаното време по двете най-гледани телевизии у нас не успя да накара достатъчно хора да си купят билети, за да го гледат на живо.

Проверка на „Уикенд” установи, че той не може да достигне продажби дори на половината от местата в наетите за шоуто му зали в цели 19 града у нас. Пълният му провал става на фона на доста скромни цени на билетите. В повечето градове те вървят между 30 и 40 лева, а има и места, където са още по-евтини. В Казанлък например, където Цитиридис ще се вихри на 9 октомври, цените са по 25 лева за по-лошите и 35 – за най-хубавите места за зрители. И въпреки това месец преди събитието бяха продадени само 55 билета.

Ако някой смята, че има още много време до гостуването на Николаос в Казанлък и че хората най-вероятно ще се втурнат към касите, за да купуват билети в последния момент, то нека види какво става в Бургас, откъдето турнето стартира на 14 септември. Там звездата е наел зала със 180 места, но 5 дни преди шоуто си бе успял да продаде само 82 от тях. В Ямбол, където се гласеше да гостува 2 дни след морския град, билетите, които успя да пласира седмица по-рано, бяха едва 51. Цитиридис е тръгнал натам с голяма кошница – зала с 311 места. Но май сериозно се е надценил. В Сливен положението е още по-катастрофално. Там комедиантът ще гостува на 17 септември – ден след Ямбол, и беше продал само 46 билета за изявата си.

Какво е положението в Зала 1 на НДК, в която се целят най-амбициозните шоумени у нас, преди да отправят взор към най-голямото и престижно място за събития в страната ни – „Арена София”, а оттам – и към Националния стадион? „Уикенд” си направи труда да провери и установи, че положението никак не е розово. Изглежда, Николаос все пак не се е самозабравил дотолкова, че да плати наем за цялата зала, а е пропуснал и балконите, и част от партера. От 3380 кресла общ капацитет (по официални данни от сайта на НДК) и капацитет на партера от 2100 места, за „Пълно безобразие” са наети едва няколко сектора. Сборът на всички седалки в тях е по-малко от 1700 – с други думи казано: половината от залата. Всеки може да провери колко от тези наети места са продадени – по-малко от половината или общо една четвърт от пълния капацитет на салона. Това означава, че на 20 октомври, когато е шоуто на Николаос Цитиридис в НДК, той сериозно рискува да излезе пред зала, в която три от четири места ще бъдат празни. Редно е да се отбележи, че билетите в София са по-скъпи от тези в страната – между 35 и 60 лева. Част от местата, които излизат в сайтовете за продажби като заети, всъщност са запазени за медийни партньори, приятели и колеги и ще се раздават без пари.