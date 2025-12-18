Звезда на „Славия“ заби известна фолкаджийка

Младата надежда на „Славия" Кристиян Балов явно бележи точки не само на терена, но и в личния си живот. Фланговият футболист е във връзка с добре познато име от българската музикална сцена – попфолк изпълнителката Биляниш.

Става дума за бившата моделка Биляна Лазарова, която през последните години успешно гради музикална кариера под артистичния си псевдоним Биляниш. Тя се радва на сериозна популярност в социалните мрежи с над 240 000 последователи в Instagram, а клиповете ѝ в YouTube събират десетки милиони гледания.

Именно Биляниш даде ясен знак за отношенията им, след като публикува стори със снимка заедно с Балов, към което лаконично написа: „Футболната звезда". Кадърът бързо привлече вниманието на феновете и разпали слуховете за новата спортно-музикална двойка.

Двамата имат близо шест години разлика във възрастта – Биляна е родена на 28 август 2000 г., а Кристиян Балов – на 26 юли 2006 г., но това очевидно не е пречка за връзката им.

Биляниш е позната с хитовете си „По бельо" – нейна лична любима песен, както и с участието си в риалити формата „Къщата на инфлуенсърите 4". Последното ѝ парче „Лудница" излезе в края на септември и също привлече сериозен интерес, пише "България Днес".

Изпълнителката не крие и симпатиите си към футбола – тя бе сред зрителите на мача на националния отбор срещу Турция на 12 октомври. На една от снимките от стадиона дори се вижда как се опитва да запали любовта към играта и у сина си Ангел.

Изглежда, че за Кристиян Балов сезонът е успешен както професионално, така и извън терена, а феновете с интерес ще следят развитието на новата футболно-попфолк връзка.