Щастлив ерген празнува раздялата с ергенка

Любовната приказка на Джан Микел Ратта и Габриела Михайлова от „Ергенът: Любов в рая“ официално приключи. Само месеци след публичното признаване на любовта, сълзите и напускането на шоуто рамо до рамо, двамата вече не са заедно. Общите снимки изчезнаха от социалните мрежи, а профилите им вече дори не се следват.

Интернет гръмна - фоновете заподозряха раздяла. Официална причина няма. но слуховете тръгнаха с пълна сила - от ревност и бурни скандали до страх и несъвместимост.

И дока то Габи мълчи, Джан Микеле е навън. Само дни след раздялата Джани е на почивка в Албания и сякаш отбелязва края на връзката далеч от България. „България Днес“ се натъкна на клипове в албански клуб, където хвърчат салфетки музиката е на макс, а около симпатягата се въртят девойки.

Джани призна, че в момента е на почивка в Албания, страна, която по това време на годината впечатлява с празнична коледна украса, осветени улици и оживени заведения. Пловдивчанинът се е снимал с албанския боксьор Албан Бермета, а кадрите от вечерта говорят повече от думи – усмивки, наздравици и настроение като за ново начало.

През това време Габи също се наслаждава на коледен уют, само че вкъщи в компанията на своето семейство. Красавицата публикува кадри от впечатляващата коледна украса в дома си.

Фактите са ясни - двойката вече не съществува, а Джани не изглежда сломен. Припомняме, че любовта на бижутерката и мускулягата започна бурно и страстно. След принудителното изгонване на Ратта от шоуто заради агресивно поведение Габриела напусна с него, защитавайки го публично. Дълго време двамата уверяваха, че са безкрайно влюбени и публикуваха снимки от своите пътешествия. На една от тях влюбените позираха с дрехи с еднакъв принт лимони, на средиземноморската си екскурзия е Италия.

Дали Джан-Микеле наистина празнува края на връзката си в Албания, или просто се опитва да подреди мислите си далеч от България - остава загадка. Едно обаче е сигурно: „Любов в рая" приключи, а след финала реалността се оказа далеч по-шумна от телевизионната приказка.