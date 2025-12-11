Мис България изригна: ГРОЗНО е да ме изкарвате престъпник!

„Заради едно мое модно решение да ме изкарват престъпник, който дере животни, е меко казано, извратено“, избухна Мис България Венцислава Тафкова.

Повод за гнева й станаха серия от жълти публикации относно афинитета й към палтата от естествена кожа. Моделката, която се изявява и като певица, от доста време насам е трън в очите на природозащитниците заради предпочитанията й към косъм от сребърна лисица или норка, пише Paparak.bg.

Последните месеци обаче все по-често е забелязвана с екопалта, което веднага бе отразено от светски хроникьори. „Явно естествената кожа вече не е на мода“, отчетоха в медиите.

Появиха се и доста по-жълтурски и вулгарни заглавия от типа: „Мис България убивала животни за удоволствие“ или „Мис България спря да одира животни“, което провокира пловдивската красавица да наруши мълчанието си.

„Това е изключително безумно и грозно твърдение. Обожавам животните и аз самата имам домашен любимец вкъщи, който обожавам и е част от семейството“, написа Тафкова в Инстаграм, добавяйки снимка с кученцето си.

Венцислава отбеляза, че е напълно наясно с целта на подобни кликбейт заглавия, а именно – борба за повече посещения, макар и за сметка на подведения читател, чието уважение се губи.

„Бих спряла веднага да нося палта от естествена кожа, ако знам, че това ще спре убиването им. Уви, светът ни не е устроен така“, заключва Мис България.