Мис България изригна: ГРОЗНО е да ме изкарвате престъпник!

Каролина Церовска
763

„Заради едно мое модно решение да ме изкарват престъпник, който дере животни, е меко казано, извратено“, избухна Мис България Венцислава Тафкова.

Повод за гнева й станаха серия от жълти публикации относно афинитета й към палтата от естествена кожа. Моделката, която се изявява и като певица, от доста време насам е трън в очите на природозащитниците заради предпочитанията й към косъм от сребърна лисица или норка, пише Paparak.bg.

Последните месеци обаче все по-често е забелязвана с екопалта, което веднага бе отразено от светски хроникьори. „Явно естествената кожа вече не е на мода“, отчетоха в медиите.

Появиха се и доста по-жълтурски и вулгарни заглавия от типа: „Мис България убивала животни за удоволствие“ или „Мис България спря да одира животни“, което провокира пловдивската красавица да наруши мълчанието си.

„Това е изключително безумно и грозно твърдение. Обожавам животните и аз самата имам домашен любимец вкъщи, който обожавам и е част от семейството“, написа Тафкова в Инстаграм, добавяйки снимка с кученцето си.

Венцислава отбеляза, че е напълно наясно с целта на подобни кликбейт заглавия, а именно – борба за повече посещения, макар и за сметка на подведения читател, чието уважение се губи.

„Бих спряла веднага да нося палта от естествена кожа, ако знам, че това ще спре убиването им. Уви, светът ни не е устроен така“, заключва Мис България.

 

17.05.1976г.

преди 1 час

За коя "мис българия". Раторичен въпрос. Завинаги ще помня трагедията и "мис българия' за 2017г. Тамара с орловио нос. Вече е с ринопластика.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 1 час

!!!! "Всеки следобед с Криси" 21.11.2017, Мис България 2017 Тамара Георгиева. !!!!Моя нос е голем. Постоянно у малата ме бъзикат на Уди Кълвачо. Навремето не една, че две, че твоя нос е правилен. Но...Здраве да има. Пиздрави от Перник.

Коментирай

Перничанин

преди 1 час

Поздрави от Перник. Слава за Убавицата надежда дойчева. Квото почукало такова се обадило.

Коментирай

Okito

преди 24 минути

Лекарите бяха убедени, че операцията е незаменима, но след завършване на курса зрението ми се възстанови. Съветвам всички да опитат това лекарство, но не можах да го намеря в аптеките, купих го тук:---- https://ieej.lv/ocuvit

Коментирай

