На косъм от мълчание: Звездите, които легнаха под ножа за гласа си

Попфопк звездата Деси Слава разголи в популярно светско тв предаване преди седмица не само раните по душата си, но и... по тялото. Певицата разкри, че е имало опасност да загуби гласа си заради поражения на гласните й струни от продължителни и прекомерни натоварвания. Но успешна хирургична интервенция спасила уникалния й кадифен тембър и кариерата й.

„Претърпях рискована операция на гласните струни, за да спася гласа си“, сподели кратко изпълнителката. „Повече от 20 години имах проблем с гласа и си казвах, че не може нищо да ми няма“, допълва още тя. Дълги години Деси Слава живее с усещането, че гласът й ще я напусне всеки момент. Това продължава до едно посещение в турска клиника, където й поставят тежка диагноза: големи кръвонасядания върху гласните струни.

Певицата ляга спешно под ножа, за да върне по собствените й думи „и гласа, и увереността на сцената“. „Гласът ми вече е в абсолютна форма и не се уморява“, щастлива е племенницата на естрадната ветеранка Мими Иванова.

Всенародната любимка Лили Иванова е първата, която се сблъсква челно с този най-опасен и често сполетяващ известните певци проблем.

Примата започнала да чувства гласова умора. Силно притеснена, че ще трябва да започне да пее с „воче рако“ (дрезгав глас) и да сменя целия си репертоар, естрадната легенда се обърнала към светило №1 у нас в отоларингологията - вече покойния проф. Георги Кабакчиев. Той обаче успял да спаси нейната запазена марка -звънкото й сопрано, с консервативни методи като йонофуреза, без да прибягва до операция.

От него и други водещи БГ специалисти поп иконата научила много „златни правила“ за поддържане в кондиция на гласните струни и ги спазва стриктно, особено преди голям концерт. Според нейни близки пословичната с желязната си воля и професионална дисциплина певица можела да мълчи цяла седмица, преди да излезе на сцената, за да не натоварва гласните си струни. Правела и задължителни упражнения за диафрагмено дишане. Те включват поставяне на предмети върху диафрагмата - например дебела книга, и изговаряне на определени букви по много пъти, предотвратяващи гласните струни да не се смъкват и да започнат да се трият една в друга, което води до дрезгавина в гласа и до бързата му уморяемост.

Както „България Днес“ писа, и друга поп звезда от 80-те и 90-те години е била на косъм да загуби гласа си. „Имаше опасност никога повече да не мога да пея!“ призна Деян Неделчев-Икебаната, при когото също се появили възли на гласните струни. „Но сега съм пред моята любима публика в отлична форма благодарение на д-р Дончо Дончев!“, посочи с благодарност Икебаната името на известния военен медик с няколко мисии в „горещи точки“ на света, работил 3 години и в оперативната щабквартира на НАТО в Неапол.

И попфолк ветеранката Емилия е претърпяла операция на таените струни, но за разлика от колежката си Деси Слава и Деян Неделчев тя държи да не се разчува за това. В съсловието обаче са сигурни, че именно хирургичната интервенция е причината за изчезването й през последните месеци. Емилия не се появявате по участия близо 2 месеца - октомври и почти целия ноември. Едва наскоро бившата на Коко Динев отново е започнала да пее по заведенията в София и страната, научи вестникът, на най-звездната фолкаджийка в момента - Галена, не й се размина медицинска процедура за премахване на кисти на гласните струни през септември 2024 г. Заради операцията, извършена в Турция, Галена отмени всичките си публични изяви. Известно време след това трябвало да си пази гласа - да не пее, особено в задимени помещения като нощните клубове. В продължение на около седмица не бивало дори да говори.

Факт е, че хитовата изпълнителка се върна на. голямата сцена с грандиозен концерт в столичната „Арена 8888“, а публиката бе във възторг от прекрасния й глас и невероятното шоу.

В средата на септември т.г. Галена довери в „На кафе“: „Имам повод за едномесечна почивка, но не е толкова приятна. Предстои ми операция на гласните струни в чужбина и ще почивам един месец. Две седмици пълно мълчание и това ще бъде може би подарък за моите деца, защото започват училище и няма да мрънкам. Просто съм много отдадена на работата си и това, че понякога не щадя себе си за сметка на купона, рефлектира върху здравето ми“, обобщи певицата.

За съжаление в българските музикални среди има и пример за жертва на неуспешна операция. Това е прочутото оперно сопрано Дарина Такова, чиято шеметна кариера на световните сцени бе стопирана от „грандиозна лекарска грешка“.

През 2007 г. Такова има ангажименти в Белгия, но е повалена от тежък грип. Всеки театър в света работи с определен лекар, на когото по този начин се засвидетелства огромно доверие. Нашата оперна звезда отива на преглед при този доктор и чува диагнозата възли на гласните струни. В Антверпен й правят операция с лазер, като Дарина Такова получава гаранции, че това е уникална апаратура. Впоследствие обаче се оказва, че певчески тас не бива да се третира по този начин. Лявата гласна струна на оперната прима е изгорена. Също така става ясно, че диагнозата е напълно погрешна и не е имало нужда от никаква интервенция, защото тя е страдала от обикновена гласова умора. Правилното лечение за нея било да почива, да пие витамини и да помълчи, смята самата певица. След станалото Такова не може повече да пее.