„Алдагон – храна за дракони“ – марка вдъхновена от природата

„Алдагон – храна за дракони“ е българска марка за висококачествени храни за кучета и хранителни добавки за кучета и котки, създадена с дългогодишен опит и отдаденост към здравето на животните. Всеки продукт носи експертното знание на специалистите и е изграден върху научен подход, любов към животните и дълбоко разбиране за техните естествени нужди.

Вдъхновение и философия

Името „Алдагон – Храна за дракони“ е вдъхновено от легендите и приказките за митичните дракони – символ на сила, вярност, издръжливост и безусловна преданост. Така както драконът е верен на своя господар, на неговата кауза и дом, така и вашият четириног приятел ви обича безусловно и е вашият най-верен защитник и приятел. Нашата мисия е да се погрижим за физическото здраве на кучето ви – комплексно, всеки ден, от първата хапка до пълното усвояване – за да може спокойно емоционалната грижа да остане във вашите любящи ръце. Затова „Алдагон – храна за дракони“ съчетава научната прецизност с емоцията – за да осигури на вашия любимец храната, която поддържа здраво тяло, чист дух и жизнена енергия.

Българско качество и доверие

Продуктите на „Алдагон – храна за дракони“ са изцяло българско производство, създадени по съвременни стандарти за безопасност и качество. Всяка рецепта е разработена с внимание към всеки детайл – от подбора на суровините до готовия продукт. Резултатът е храна, която отговаря на най-високите изисквания за пълноценно, балансирано и здравословно хранене на кучето.

Наука, природа и любов в едно

Всеки продукт от серията „Алдагон -храна за дракони“ е формулиран така, че да поддържа оптималното здраве, метаболизъм и жизненост на животното. Използват се висококачествени натурални съставки, комбинирани с точност и професионализъм. Това прави „Алдагон-храна за дракони“ не просто храна, а завършена грижа за цялостното благосъстояние на кучето – отвътре и отвън.

Кучешки храни

Кучешките храните на „Алдагон храна за дракони“ са енергийно балансирани с чисти и висококачествени животински протеини, за здрава мускулатура и стабилна сърдечна дейност. Те са с поликомпонентни формули – балансиран микс от протеини, полезни мазнини, въглехидрати, витамини, минерали, билки и суперхрани, с които осигуряват метаболитна подкрепа, поддържат висока жизнена кондиция и правилна обмяна на веществата. Вложените пробиотик и пребиотик спомагат за доброто храносмилане и здравата чревна микрофлора. Форма на гранулите подпомага механичното почистване на зъбите и носи удоволствие от храненето.

Вярваме, че профилактиката е най-доброто лечение. Затова „Алдагон-храна за дракони“ комбинира наука, натурални съставки и любов към животните, за да поддържа кучето ви здраво, силно и щастливо – също като дракон!

Хранителни добавки за кучета и котки

Хранителните добавки на „Алдагон-храна за дракони“ са естествена подкрепа за здравето на вашите кучета и котки. Нашите формули комбинират висококачествени активни съставки, витамини, минерали и растителни екстракти, които работят в синергия за поддържане на оптималното физическо и емоционално състояние.

Всяка добавка е внимателно разработена да отговаря на специфичните нужди на животното – стави и кости, черен дроб и кръвоносна система, нервна система, храносмилане, имунитет и възстановяване.

Отличават се с висока усвояемост, натурален произход и безопасност при продължителна употреба.

Добавките могат да се прилагат както профилактично, така и при вече възникнали здравословни състояния, като подпомагат естествените процеси в организма и подобряват качеството на живот.

Безплатна ветеринарна консултация

„Алдагон-храна за дракони“ не е просто марка – тя е партньор в отглеждането на вашия любимец. Всички наши клиенти (проявили интерес) получават безплатна консултация и индивидуални препоръки от ветеринарния лекар на „Алдагон – храна за дракони“, за да изберат най-подходящата грижа за своя четириног приятел.

Нашата цел е не просто да предложим продукт, а да изградим доверие, съвет и подкрепа за всяко куче и коте, и неговия човек.

ALDAGON – FOOD FOR DRAGONS

Верният избор за вярното ви сърце!