Алекс Донев води новините на Би Ти Ви с гланц на устните

Алекс Донев с гланц на устни ли води обедните новини на Би Ти Ви?

Това се чудят зрители, откакто младият журналист пое поста през януари. Съмнителният блясък прави силно впечатление отдалеч. Щом камерата приближи пък, вече не можеш да откъснеш поглед от странно сочните и лъскави устни на водещия. Може и светлината в студиото да допринася за блещукането. Но ако не беше тъкмо този блясък, устните на Алекс нямаше да привлекат такова внимание.

Той се присъедини към екипа на новините на Би Ти Ви като репортер през 2025 г., а от началото на тази е води обедните емисии. Завършил е „Международни отношения“ в Лондон, а след това журналистика у нас.