Опасно! Драго Чая: Направих вътрешен кръвоизлив след операцията

Драгомир Драганов - Драго Чая направи наскоро драматично признание за тежкото усложнение, което е получил почти веднага след операцията за поставяне на стомашен пръстен в Турция, пише България Днес.

Тв водещият разкри, че неговият близък приятел - режисьорът и астролог Стилиян Иванов, го предупреждавал да не се подлага на такава интервенция на рождения си ден - 22 януари.

,Аз обаче бях повече от надъхан и изобщо не се вслушах в думите и предупрежденията му. Няколко часа след като излязох от пълната упойка, отново лежах на операционната маса, за да ме оперират втори път заради вътрешен кръвоизлив“, не може да се отърси от спомена за премеждието Чая.