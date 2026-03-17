“Джудас” забиват в Борисовата - феновете ще са разтърсени!

Легендарните Judas Priest се завръщат в България с нов албум през лятото, пише Телеграф.

Роб Халфорд и колегите му ще забият под открито небе на 29 август на сцената на столичната „Видас арт арена“ в сърцето на Борисовата градина.

Концертът е част от предстоящото европейско турне на групата, озаглавено Faithkeepers. София е една от спирките на обиколката им, която започва от Германия и ще премине през Полша, Чехия, Словакия, Великобритания, Нидерландия, Франция и Испания. С кариера, която продължава почти 60 години, групата е формирана през 1969 г. в Бирмингам - родното място на хевиметъла според мнозина, отбелязват организаторите.

„От емблематични албуми като Sin After Sin (1977), British Steel (1980) и Screaming for Vengeance (1982), през вероятно най-тежкия им албум Painkiller (1990), до Firepower (2018), който включва 14 песни и се превръща в един от най-високо оценените записи в кариера им, Judas Priest продължава да се развива и да са еднакво обичани както от критиката, така и от феновете", казват от “Фест тийм”.

През 2022 г. членовете на Judas Priest - Роб Халфорд, Глен Типтън, Иън Хил и Скот Травис, бяха приети в Залата на славата на рокендрола, въведени от Алис Купър. Миналия месец се състоя премиерата на документалния филм за групата „Балада за Judas Priest" по време на 76-ото издание на Международния филмов фестивал „Берлинале“.

Лентата проследява повече от 50 години от историята на групата от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането й в Залата на славата на рокендрола. Последният албум на бандата Invincible Shield беше представен с голямо турне през 2024 г., част от което беше и концертът им в България. Тогава сред феновете са били представители на три поколения.