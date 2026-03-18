Братът на Радина рисува плакати за Народния театър

По-малкият брат на Радина Кърджилова - Димитър, най-после излезе от сянката на баща си - именития художник илюстратор и писател Христо Кърджилов, пише България Днес.

32-годишният баскетболист, играл за "Овергаз", е дипломиран майстор на четката като такто си. Днес Димитър е не само успешен бизнесмен, управител на две фирми в сдружение с баща и син, но и човек, който гради кариера в изкуството. Той е рисувал плакатите за някои представления на Народния театър, на чиято сцена от няколко години блести сестра му.

Братът и сестрата удивително си приличат по своя артистизъм и бунтарски дух по любовта си към животните и пътешествията.