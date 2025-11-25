Антония Петрова: С годините се разкрасявам!

Антония Петрова, която сега е бременна с третото си дете, сподели с последователите си, че с годините се разкрасява, пише Телеграф.

Към жените, които се притесняват от напредъка на годините, Антония се обърна: „Момичета, не се страхувайте от годините, всяка една добавя още по-красив елемент върху вас, мъдростта, увереността, майчината грижа, амбицията и доверието към тялото ви. Никога не е късно да бъдеш своята най-добра версия. Не се страхувайте да експериментирате, с повече грим, различна прическа или процедура, която ще ви накара да обикнете себе си така, както никога досега. И да, прекрасно е да си на 40!“

И още: „С третата си бременност го потвърждавам: женското тяло минава през чудеса, а самочувствието не трябва да чака. Облечете любимата рокля, сложете любимото червило и си припомнете кои сте. Да - можеш да имаш всичко: майчинство, кариера, женственост. В правилната доза - твоята.“