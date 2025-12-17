Киев издирва Филип Киркоров

Украйна официално обяви, че Филип Киркоров е в списъка за издирване от СБУ, пише Телеграф.

Службата за безопасност на Украйна. На 28 октомври Генералната прокуратура на Украйна внесе задочно обвинение срещу звездата, че пее в Крим и пред руски войници. На 30 октомври той е вписан за издирване от СБУ, което сега става ясно. Пиарката на Киркоров - Екатерина Успенская, обяви вчера, че певецът си почива след скорошните участия.

СБУ смята, че той е имал намерение да навреди на националните интереси на Украйна. На 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг на стадион „Лужники" в Москва, където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.

През 2022 г., добавят украинските правоохранителни органи, руският артист посетил военна болница в Киев, където е подкрепил руските войски, а през 2024 г. е пял във военна болница в Горловка. Филип Киркоров е в санкционния списък на Украйна от 2022 г. Киркоров и е лишен от украинските си държавни награди.