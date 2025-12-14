Гала не издаде гаджетата Вениамин и Елизабет

Последни
Гала не издаде връзката на Вениамин и Елизабет Захариева, след интервюто им за предаването й „На кафе” по Нова тв.

Айде, де!”, помоли се Дарин Ангелов на водещата. Тъкмо актьорът, който е сред панелистите в предаването, се осмели да прояви любопитство и да попита в ефир дали победителят в последния сезон на шоуто „Като две капки вода” и колежката му са повече от колеги.

„Аз знам, но няма да ти кажа... Не е това същината!”, заяви Гала със загадъчна усмивка. За феновете на певците обаче не е тайна, че Вениамин и Елизабет са заедно вече от доста време, макар че не са говорили за любовта си.

 

 

 

 

