Башар Рахал сам прерязал пъпната връв на сина си

Башар Рахал отбеляза 51-вия си рожден ден на 20 октомври в семейна обстановка, далеч от светските шумотевици. Актьорът и продуцент, познат с харизмата и специфичното си чувство за хумор, посрещна празника в компанията на своята актуална половинка - актрисата Любомира Башева, и най-новия член на семейството им - бебето Анди. Това е първият син на Башар. Той вече има две пораснали дъщери от предишния си брак с продуцентката Калина, която с днешна дата живее в САЩ.

Новината за раждането на малкия Анди дойде преди няколко месеца и предизвика вълна от топли коментари. Мнозина отбелязаха, че Рахал сякаш се подмладява с всяка нова роля и житейски обрат. В действителност на 51 години актьорът изглежда във върхова форма, пълен с енергия, а усмивката му е същата като в началото на кариерата му.

Този път обаче Рахал избра да не организира пищно парти. Причината е, че има много грижи около бебето и предпочита да се наслади на спокойствието в дома си. „Сега ми е по-хубаво да бъда с любимите си хора. Купоните могат да почакат”, споделя той.

Макар че празникът е бил тих, телефонът на артиста е прегрял от поздравления – от колеги, фенове, от двете му дъщери, които, макар че са далеч в Америка, не са пропуснали да му честитят. Голямата вече върви уверено по стъпките на татко си - снима се в киното и телевизията, и според близките на семейството има неговия талант и темперамент. Любопитното е, че тийнейджърките се разбират чудесно с новата му половинка. Любомира Башева е доста по-млада от Башар, но се вписва напълно във фамилията и често споделя снимки с Анди, на които личи колко хармонични и сплотени са всички.

Рахал не крие, че бащинството в по-зряла възраст значително го е променило. „Изживявам всичко по-съзнателно. Гледам го как расте, как се усмихва, как реагира на света. Това ме кара да се чувствам по-жив от всякога”, казва той. Най-трогателният момент, за който актьорът разказва с пламък в очите, е раждането на сина му. „Присъствах от първата секунда. Видях го как поема въздух, как устничката му потрепери от плач. Когато ми подадоха ножицата, не се поколебах и прерязах пъпната връв. Това е миг, който няма да забравя никога. Толкова силен, толкова човешки!”, споделя Рахал. Той вярва, че малкият Анди ще расте в дух на доброта, уважение и честност. „Най-важното, което искам да му предам, е да бъде добър човек. Да помага, да е кавалер и да поема отговорност за делата си”, казва актьорът.

В професионален план изминалите месеци също бяха повече от успешни за Башар. Той представи филма си „Без крила” с участието на Наум Шопов-младши - лента, която получи положителни отзиви от публиката и критиката. Освен това, артистът се завърна като водещ в „Биг Брадър”, редом до Александра Богданска - динамичен тандем, който зрителите приемат с ентусиазъм. „Това предаване винаги ще бъде част от мен. Обичам енергията му, хората, интригата. А с Алекс се разбираме чудесно, имаме сходно чувство за хумор”, отсича Башар.

Актьорът е известен с това, че не се страхува от предизвикателства и не крие, че пътят му невинаги е бил лесен. След като заминава за САЩ преди години с амбицията да покори Холивуд, съдбата не му поднася готови успехи.

„Беше доста трудно. Когато си далеч от дома и нямаш работа, се появяват съмнения, но вярвам, че всеки актьор минава през това. Несигурността е част от професията ни. Тя ни държи живи, прави ни по-чувствителни, по-истински”, казва Башар. Той признава, че именно тези трудни моменти са го изградили като човек и артист. „Аз не съм депресивен тип. Дори когато нямам работа, не губя оптимизма си. Обичам да се смея, да общувам, да се движа напред. Може би затова хората не вярват, че съм на 51”, шегува се звездата.

Преди връзката си с Любомира Башева актьорът беше обвързан с манекенката и актриса Райна Караянева. Двамата се разделиха след бурна връзка, а водещата на „Ергенът: Любов в рая” по-късно откри щастието до младия доктор Стефан Церовски, от когото има дете. Сега тя рядко се появява публично и не е особено активна в социалните мрежи - промяна, която мнозина тълкуват като признак, че е избрала по-тих живот.

Башар Рахал също изглежда удовлетворен - както в личен план, така и в професионален. Зад гърба си има дългогодишна кариера, впечатляващо портфолио от роли, много фенове и семейство, което го обича и подкрепя. „Актьорството ми дава усещане за посока. Благодарение на него мога да бъда различни хора в различни моменти от живота си. Един ден съм арабски терорист, на следващия - баща, роднина, приятел. Това е магията на професията ни - можеш да изживееш сто живота, без да спираш да бъдеш себе си”, казва той с усмивка.

Навръх 51-вия си рожден ден Рахал не си пожелава нищо грандиозно - само здраве, любов и още роли, които да го вдъхновяват. „Надявам се никога да не губя оптимизма си и да продължавам да правя това, което обичам, защото тогава възрастта няма значение”, завършва актьорът философски.