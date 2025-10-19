Брадъри обявиха Земята за плоска

„Биг Брадър” по дефиниция не е предаване за умни хора и през годините е раждало всякакви бисери. Но толкова голяма глупост като да обявиш Земята за плоска досега не се беше случвала. И това обаче доживяхме да видим в актуалния сезон, който официално ще остане в историята с възможно най-абсурдното убеждение, споделено от цели трима съквартиранти. Те вярват, че Земята е плоска. Една от тези трима е дипломиран педагог и очаква скоро да намери работа като учителка.

Златка Димитрова, която някога във „ВИП Брадър” каза, че Белгия е столица на Сърбия, е истински професор по география на фона на трима от актуалните брадъри, които са готови да спорят в защита на идеята, че Земята е плоска. Това стана ясно в един от последните излъчени до момента епизоди на шоуто на Нова телевизия. Събрани на двора в Къщата на Големия брат, участниците трябваше откровено да разкрият дали са плоскоземци.

„Съквартиранти, колко от вас вярват, че Земята е плоска?”, попита гласът на Големия брат. Варненката Михаела, която малко след тази случка отпадна от риалитито, първа вдига ръка, без дори да се замисли. На въпрос от съквартирантка „Бъзикаш ли се?” тя отговори решително: „Не! Абсолютно не се бъзикам! Вдигай!”. Бъдещата учителка Ебру, родом от Несебър, която е дипломират висшист – педагог, допълни леко притеснено: „Да ти кажа, и аз така мисля...”. Окуражена от Михаела, която в риалитито започнаха да наричат Овца заради мисия, Евру също вдигна ръка, макар и не толкова решително. След двете дами към групичката на плоскоземците се присъедини и „повелителят на тировете” Калин. Той беше доста тих, докато Михаела продължаваше да тръби: „Не, бе! Мен не ме е срам, бе! Това си е моето мнение!”.

На въпрос какво я кара да вярват, че Земята е плоска, кандидат-учителката Евру обясни: „Смятам, че е плоска, защото така съм чувала и съм гледала, и са ми казвали доста хора, които... сме коментирали тази тема. И смятам, че това, че ни показват, че Земята е кръгла, не е истина. Е конспирация!”.

Михаела едва се сдържа да я изслуша и веднага изстреля: „Така! Ърн Мудашев (вероятно имаше предвид Ернст Мулдашев – б.а.), който е един велик руски учен, всъщност доказва теорията, че Земята е плоска и след Атлантическия океан има друг живот! Пак казвам, то е конспирация, но за него това е доказано...” Съквартирантът им Валентин се намеси с бележка, че Атлантическият океан се намира между Африка и двете Америки. „От която от двете му страни свършва Земята?”, попита той. При което Михаела усети, че е направила грешка с теориите и доказателствата си, и че другият живот всъщност не се намира след океана, а след Антарктида. „Абе, Овца, да те питам нещо? Слънцето около планетата ли се върти?”, обърна се Давид към Михаела, след като тя отговори на Валентин. Варненката обаче явно вече се изнерви от темата и го отряза: „Ама, моля ти се! Аз да не съм учен?!”. Това сложи край на спора за плоската Земя, но завинаги записа актуалния сезон като сезона с най-абсурдно твърдение, прозвучало в ефир.

„Според тях Земята е плоска, за да не се търкалят мислите им надолу”; „Психотестове правите ли им, преди да ги пуснете вътре?”; „Ако им боядисам вратите, няма да могат да се приберат!”; „Земята е плоска като мозъка на някои хора”, коментират зрители на официалните страници на шоуто в социалните мрежи. Намират се обаче и поддръжници на плоскоземците, които адмирират опитите им да разсъждават по темата извън „канона” на съвременната наука. Това според тях е признак за истинска интелигентност.