Детето-шампион в „България търси талант”: Няма да похарча нито стотинка от наградата си!

Детето, което победи в тазгодишното издание на „България търси талант“ – Константин Червенков, няма да похарчи нито стотинка от наградата си за удоволствия и развлечения. 10-годишният симпатяга, който изуми страната със скоростно смятане, получи сумата от 90 000 лева, която ще бъде преведена до дни в банковата сметка на семейството му. Коко се зарича, че ще пази парите за образованието си и не желае никакъв подарък – нито маратонки, нито дори нов компютър.

Константин е едва на 10 години, но зад гърба си има впечатляваща биография. 3анимава се с ментална аритметика от ранна детска възраст, участва в национални и международни състезания и е носител на 12 купи и десетки медали. По време на участието си в „България търси талант” той извършва сложни изчисления с многоцифрени числа за секунди - без помощни средства, разчитайки единствено на концентрация и визуализация, които изумиха жури и публика. Подготовката му включва всекидневна работа с хиляди задачи. След грандиозната победа на сцената на „България търси талант“, Коко запази самообладание, още по-целеустремен е към нови победи и предизвикателства без излишни емоции и еуфория.

Коко е много общителен и обича игрите с приятели, с които често може да бъде видян да кара велосипед из града. Спортува активно, като обича плуването и бразилското джиу джицу. Едва на 5 години Константин знае брилянтно таблицата за умножение. Малко преди да навърши 7, идва в образователния център в Гоце Делчев, където попада на преподавателя Ангел Атанасов, който реализира потенциала му.

„Мечтата ми е да стана добър архитект. Изчисленията и чертежите са моята страст”, казва ученика. 10-годишният Коко дори си е набелязал университет, където да усвои тайните на архитектурата – ще учи или във Виена, или в САЩ.