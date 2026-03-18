37 евро стигат! Сами Хосни показа как се пести без лишения

Участникът от "Фермата" Сами Хосни изненада с прост, но ефективен урок по пестене, пише България Днес.

Той решава да покаже какво можеш да си купиш с 37 евро в хранителен магазин в България. Сами успява да напълни торбите с 30 яйца, 4 кофички котидж сирене, много банани, 2 пакета ориз, хумус, тортили, чедър и моцарела.

Контрастът е голям след като признава, че предишната вечер е дал 10 евро за един дюнер.

"Не нужно да се храниш като куче или всеки ден в ресторанти, за да пестиш пари", споделя той.