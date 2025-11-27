Екранният Гунди помага на хора в беда

Павел Иванов, който се прочу с ролята на Гунди във филма „Гунди - легенда за любовта", се оказва не само отдаден на професията си актьор, но и съпричастен към хората в нужда, пише Ретро.

В социалните си мрежи той все по-често показва как помага на бездомни, купува им храна и напитки, а ако до тях има куче, се грижи и за него. Иванов призовава последователите си да правят същото и да не подминават хора, които имат нужда от подкрепа.

Последният случай, който доби популярност, е свързан с възрастна жена от Белгия на име Вероник. Тя е претърпяла операция на крака и е със счупена ръка. Съседите помагат, Павел Иванов и Буков се включват активно, като по думите им “използват мускулите се за нещо полезно”.