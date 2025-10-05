Евгени Генчев спи с мъж, който го засипва със скъпи подаръци

Ерген №2 на републиката – пианистът Евгени Генчев, е заживял с мъж, научи „Уикенд” от сигурни източници. Пловдивчанинът, за когото отдавна се говори, че е бисексуален, е започнал да спи с млад и доста заможен меценат, който го засипвал със скъпи подаръци.

Още когато навремето от Би Ти Ви съобщиха, че Евгени Генчев ще си търси жена в „Ергенът”, много музиканти бяха меко казано изненадани. За талантливия пианист отдавна се говори, че клони по-скоро към връзки с мъже, отколкото с жени, и даже се носят слухове за някои от аферите му с популярни дейци на културата. Въпреки това обаче Евгени влезе в „Ергенът”, нацелува доста моми, избра си една – манекенката Валерия, поднесе й годежен пръстен и двамата доста време се водеха сгодена звездна двойка.

Това приключи официално преди година, когато се разчу, че Генчев е сложил рога на Валерия с интернет звездата Ивка Бейбе. С нея пианистът се раздели значително по-бързо, отколкото с манекенката. Аферата им продължи едва няколко седмици, след което Генчев се втурна да записва популярни песнички, вместо да свири на пиано класически произведения, както преди. Говори се, че именно в този период в живота му се е появил влиятелен меценат, който оказал силно влияние върху пианиста. Именно той е бил причина Генчев да скъса толкова бързо с Ивка Бейбе. Въпросният баровец започнал да го обсипва със скъпи подаръци, основно дрехи и аксесоари от най-луксозните световни марки, каквито музикантът не може да си позволи, ако разчита само на доходите си от концерти.

В момента Генчев се появява по сцените в компанията на звезди като Мариус Куркински и продуцента му Кирил Кирилов, Папи Ханс, Филип Буков, цялото семейство Стораро и Азис.