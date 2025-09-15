Фики и Преслава изпращат първолаци

Фики изпрати своя син Тунчер в първи клас. Малкият вече е ученик и гордостта на семейството. Колежката му Преслава също преживява вълнението на родителите, които за първи път водят детето си на училище. Дъщеря й Паола започва нова страница в живота си, пише Телеграф.

Орлин Павлов разказва, че вълнението вкъщи е голямо, а дъщеря му Елизабет също ще чуе днес за първи път училищния звънец. Роялта на баща е най-важанта в живота му.

Сред родителите, които изпращат наследниците си на училище са и водещите Гери Малкоданска и Лео. Заедно с тях и дъщерята на Никол Станкулова също прекрачи прага на класната стая. Това е гордост и нов етап от живота на семействата.