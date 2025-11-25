Голяма схема: Пиленцата с отстъпка за гъзари

Пиленцата от Монако, както са известни Боби Манекена и благоверната му Нина, обявиха, че правят курс за топгъзари на народа срещу само 5000 лв.

Тези пари обаче са за курс в Монако, включващ разходки из Ривиерата, а у нас Боби твърди, че може да се измисли и „нещо по-евтино, като за българи само за около 1500 лв.“.

Можело и зала да се наеме и там да обяснява как става гъзарията. А в социалните мрежи го питаха курсът включва ли запознанство с Филип Плейн и официално издаден сертификат, пише Телеграф.