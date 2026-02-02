Иво Танев: “Мамник” е метафора за живота ни

Шоуменът Иво Танев следи сериала “Мамник” още от първия му епизод. Заплетен в мистерии, сюжетът пренася в свят хем далечен, същевременно близък до действителния.

“Следя сериала от началото и не съм изпускал епизод. Харесвам работата на Виктор Божинов", изрази мнение Танев. Фантастиката определено не е любимият жанр на тв водещия, но самият той гледа „отвъд" страшната история.

От актьорите особено интересен му е Йордан Ръсин, влязъл в ролята на безпардонния полицай Камен Почекаин, пише България Днес.

“Много е пъстър! Самият му говор е по-странен, но е пълно с хора, които се изразяват така около нас. Трудно е да говориш на диалект и всичко да ти се разбира. Може би ако играеше по-голяма роля щеше да ми е симпатичен и любим”, споделя Иво.