Последни
Популярни
Горещи

Иво Танев: “Мамник” е метафора за живота ни

https://hotarena.net/lubopitno/ivo-tanev-mamnik-e-metafora-za-zhivota-ni HotArena.net
HotArena.net
147
Иво Танев: “Мамник” е метафора за живота ни

HotArena.net
147

Шоуменът Иво Танев следи сериала “Мамник” още от първия му епизод. Заплетен в мистерии, сюжетът пренася в свят хем далечен, същевременно близък до действителния.

“Следя сериала от началото и не съм изпускал епизод. Харесвам работата на Виктор Божинов", изрази мнение Танев. Фантастиката определено не е любимият жанр на тв водещия, но самият той гледа „отвъд" страшната история. 

От актьорите особено интересен му е Йордан Ръсин, влязъл в ролята на безпардонния полицай Камен Почекаин, пише България Днес.

“Много е пъстър! Самият му говор е по-странен, но е пълно с хора, които се изразяват така около нас. Трудно е да говориш на диалект и всичко да ти се разбира. Може би ако играеше по-голяма роля щеше да ми е симпатичен и любим”, споделя Иво. 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.