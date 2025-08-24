Карлос Насар ще върти любов с новото гадже от 8000 км

Само два месеца отнеха на спортист №1 на България Карлос Насар да забрави предишната си любов Магдалина Миневска и да скочи в леглото на нова красавица. Олимпийският ни шампион в щангите разкри връзката си със знойната волейболистка от ЦСКА Александра Костадинова, която обаче няма да се задържи дълго в обятията на мускулестия атлет. От тази есен 22-годишната тупалка заминава да играе волейбол на другия край на света за руския отбор „Амурски тигрици” от град Хабаровск, намиращ се в най-далечния изток на Русия.

Така на новоизлюпената звездна двойка ще им се наложи да въртят любов от разстояние близо 8000 км. Хабаровск е разположен на десния бряг на река Амур, само на 30 км от руско-китайската граница. Местният женски волейболен отбор „Амурски тигрици” играе във втората по сила дивизия, плюс турнирите за купите на Сибир и Русия.

Кога родената в Смолян дългокраката хубавица ще отпраши натам за предстоящия волейболен сезон, не е ясно, но със сигурност Насар няма как да я последва, понеже постоянният му адрес към днешна дата е София. В момента щангистът е на лагер в Девин, част от подготовката му за световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия през октомври.

За връзката им се разбра от социалната мрежа, където Насар пусна видео от колата си, сложил ръка върху сочното бедро на волейболистката. Новата изгора на щангиста изглежда коренно различната от бившата. Докато гимнастичката Маги Миневска е русокосо миньонче с ангелско лице, Алекс Костадинова е 183 см, с дълги крака и коси, лек тунинг. В последните няколко години капитанката на ЦСКА се наложи като секссимвола на женския ни волейбол. Има излъчване на истинска тигрица, каквото ще ѝ отива в новия отбор от Хабаровск.

Самата Алекс декларира като секс хищница, че Насар вече е само неин. Съвсем скоро обаче пътищата им се разделят и ще трябва да се отдадат на телефонна любов. Очертава се влюбените да се съберат чак в края на годината за празниците, доверяват близки до щангиста. Колко обаче ще издържи любовта им от разстояние? Уж двамата изглеждат влюбени до ушите, но за неудържимия нагон на Насар и залитането по чуждо се носят митове и легенди.

Предишната му връзка с гимнастичката Маги Миневска също изглеждаше в началото цветя и рози. Насар и Маги се запознаха на спортната база в Белмекен през декември 2022 г. След запознанството им атлетът си падна по нея и с времето започна да я сваля. Месеци по-късно флиртът им прерастна във връзка, за която той разкри чак в началото на 2024 г. Романсът им обаче изкара по-малко от две години. Преди месец връзката им приключи тихомълком, след като хубавата Маги би шута на Насар заради изневяра, но не с волейболистката Алекс Костадинова.