Мирослав печели „Игри на волята”?

Големият победител в тазгодишния сезон на екстремното риалити „Игри на волята” е бизнесменът Мирослав Великов, научи първо „Уикенд” от сигурни източници в медийните среди. Този факт определено ще изненада голяма част от зрителите, защото 36-годишният софиянец се присъедини към състезанието на малко по-късен етап и засега остава в сянка на по-изявените характери. Както често се случва обаче, тихите води се оказват най-дълбоки. Така тариката успява да стигне до финала на приключенското шоу.

Мирослав започна приключението си в „Игрите” като изгнаник на Блатото – място, на което доста участници са се пречупвали психически. Той обаче показа удивителна издръжливост и хладнокръвие. След като на кастинг битката остана втори, мнозина го отписаха като фаворит. Само седмица по-късно обаче той изригна на Арената и буквално в последните секунди измъкна победа, с която си заслужи място сред племето на Завоевателите.

В шоу, където интригите и кавгите често са по-шумни от състезанията, Мирослав се отличи с друго – пълно нежелание да се намесва в каквито и да било скандали. Той не вдига тон, не плете интриги и не воюва за лидерско място, но явно именно тази стратегия – да изчаква, да наблюдава и да удря в точния момент, му е донесла победата.

Извън телевизионния формат Великов е добре познат сред приятелите си като човек на действието. Развива бизнес в сферата на фотографията и организира приключенски експедиции. В инстаграм той споделя впечатляващи кадри от пътувания – планински върхове, диви кътчета по света и екстремни преживявания, които подхранват имиджа му на авантюрист и откривател.

За разлика от повечето инфлуенсъри, неговото съдържание не е гланцирано с филтри, а носи сурова и автентична енергия.

В интернет форумите феновете са разделени. Някои определят Миро като „много безличен човек, а и средна работа като играч”. Други пък смятат, че „точно защото е безличен, е идеален за победител в това предаване”. Срещат се и по-задълбочени мнения: „На силовите елементи е гола вода, а на финалната битка винаги има минимум два такива компонента. На висене и баланс е много добър, няма спор!”.

Докато останалите участници често се борят за централно място пред камерите, Мирослав предпочита тишината и личния пример. Точно тази сдържаност се е оказала печелившата му карта на финала. От позицията на по-обран играч в началото той стига до най-високото стъпало и според хора от кухнята на шоуто си тръгва като победител.

Предполага се, че реакциите на аудиторията на финала ще бъдат бурни – част от феновете ще го приветстват като „спокойния победител”, а други ще го заклеймят като „безличен шампион”. Така или иначе, Мирослав Великов вече е име, за което зрителите говорят. На този етап