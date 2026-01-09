Последни
Модерното русо на 2026 е само в салон Магама

Каролина Церовска
77
Има цветове, които просто се забелязват. Има и такива, които се усещат.
Cloud Dancer е светло рус нюанс с ефирно излъчване. Чист, сияен и толкова нежен, че напомня на облак, докоснат от слънцето. Това е модерното русо на 2026, което изглежда луксозно без усилие и превръща косата в истински аксесоар към финалната визия.

За постигането му ключова роля играят висококачествената боя за коса Kadiffe, създадена за максимална прецизност, равномерен цвят и блясък. Но за да запази Cloud Dancer своята лекота и чистота, е необходима правилната грижа.

Русата коса има нужда от специално отношение

Светло русите и изсветлени коси са красиви, но и изключително деликатни. Те губят влага по-лесно и са по-податливи на:

  • сухота и накъсване
  • загуба на блясък
  • поява на нежелани жълтеникави оттенъци

Затова поддръжката на Cloud Dancer не е компромис, а задължителна част от грижата.

Kadiffe Silver и маска за коса Kadiffe – перфектната комбинация за русо без жълти нюанси

Премиум серията Kadiffe Silver е създадена специално за светло руси и студени тонове. Нежните лилави пигменти неутрализират жълтеникавите оттенъци и запазват цвета чист и елегантен.

Но истинската грижа за русата коса идва с маската за коса Kadiffe. Тя е ключов елемент в рутината:

  • осигурява дълбока хидратация
  • възстановява мекотата и еластичността
  • подхранва косъма след изсветляване
  • поддържа блясъка и жизнеността на цвета

Редовното използване на маска за коса Kadiffe превръща русото от красиво в безупречно поддържано.

Финалната грижа, която прави разликата

За завършек професионалните фризьори препоръчват арганово масло – незаменима финална стъпка за:

  • интензивно подхранване
  • копринена мекота
  • допълнителен блясък и защита на цвета

Cloud Dancer не е просто модерен нюанс – това е стил

С боите за коса Kadiffe, серията Kadiffe Silver, маската за коса Kadiffe и финалната грижа с арганово масло, русото остава чисто, сияйно и актуално – точно такова, каквото трябва да бъде.
 

Открий цялостната грижа за Cloud Dancer в Магама
Там ще получите цялостно решение за светло русата коса и увереност, че цветът ви ще остане чист и сияен дълго време.
София, ул. Дамян Груев 46
0898777740

