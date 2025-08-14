Невена Цонева се срещна с призрак и на Лаго ди Комо

Последни
Романтична ваканция си подариха за 18-годишната от началото на връзката си Невена Цонева и любимият й мъж Венелин Венков-Венко. Двойката е на прочутото Лаго ди Комо в Италия и се наслаждава на приказни гледки. Но и тук бившата певица на Слави Трифонов не спира да вижда духове и призраци, пише България Днес.

Даже чула писъците на едно от легендарните привидения. Легендата разказва за духа на Карлота, която била принудена да се омъжи за дворянин. Сега духът й броди в градината при пълнолуние, носейки усещането за студени тръпки. 

 

