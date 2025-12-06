Николина Чакърдъкова не връща и непознати гости на Никулден

Николина Чакърдъкова посреща имения си ден така, както го повелява българската традиция - с отворено сърце, отворена врата и задължителния празничен шаран.

"Ще почета свети Никола. Той ме закриля", споделя певицата, въпреки че работният й режим е много натоварен заради предстоящия й голям концерт в "Арена София".

"Трапезата ще е класическа. В нашето семейство различното невинаги им е по-хубаво, затова съм традиционалист. Пълнен шаран, царевично брашно, голямо плато и салата - всичко, както повелява обичаят", доверява прочутата народна изпълнителка.

Но истинската сензация са думите й за гостите на имените дни: "Разбира се, че няма да върна никого! Ако някой реши да дойде - ще бъде посрещнат. Каквото има, това ще сложим. Не един път непознати, които идват в Гоце Делчев, са звънели на вратата ми. Питат къде живее Чакърдъкова - и идват", разкрива "певицата на народа".

Още по-категорична е позицията й за кръщаването на децата на баби и дядовци - обичай, който много съвременни български семейства вече избягват. "Аз обаче не само харесвам тази традиция - ние я спазваме! Родът трябва да се продължава. Дърво без корен изсъхва", убедена е Чакърдъкова.

Самата тя носи името на баба си, децата й - на родителите на съпруга й, а внуците - името на рода Чакърдъкови.

"За нас това е естествено. Така сме възпитани", подчертава певицата със златното гърло.

Докато Николина Чакърдъкова защитава народните обичаи с цялото си сърце, актьорът и режисьор Ники Илиев гледа по-аналитично на празника.

"Не го празнувам много-много, честно казано", не скри синът на именития режисьор Бойко Илиев пред "България Днес". За него именият ден е по-скоро повод за потапяне в домашния уют.

"Обикновено съм вкъщи. Моята философия е, че не всеки има възможност да го празнува", уточнява Ники Илиев. Тази година той ще посрещне имения си ден с родителите си.

За него традиционни блюда няма: "Нямам рецепта за риба. Понякога си правим сьомга по най-елементарния начин", споделя Илиев. А по темата за канените и неканените гости на имен ден режисорът споделя: "Хората не ме изненадват, много явно ги е страх да не ме притесняват", допуска той.

По въпроса за кръщаването на децата на баби и дядовци Ники Илиев има премерена позиция.

"Разбирам уважението, разбирам почитта, но хората трябва да са свободни да кръщават децата си, както преценят. Не съм против, но не съм и това да е задължително", огласи мнението си Илиев.