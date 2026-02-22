Последни
Низама остана без автомобил, не може да се прибере в София

Румен Димитров
Георги Низамов не се е прибирал в София от цял месец. Шоуменът и дългогодишен треньор по имитации на участниците в „Като две капки вода” е останал без автомобил и няма как да се придвижи до столицата.

„В Силистра съм в момента и чакам ли, чакам да пристигне нов двигател за колата ми. Кадилакът ми се счупи, за съжаление, и загубих своята мобилност”, сподели Низама пред „Уикенд”. И допълни, че преди време е депозирал сценарий за сериал във водеща българска телевизия и до месец щял да разбере дали ще бъде отпуснато финансиране за заснемане на продукцията.

 

 

