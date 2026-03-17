Най-новото пространство за ексклузивна мода, култура и изкуство в София отваря врати! Ето къде

Г-жа Мила Захариева, президент на International Fashion Connection Group, и нейният екип ви канят на събитие, в което модата и изкуството се обединяват в общ културен формат - луксозната обстановка на East Plaza Hotel - партньор и любезен домакин на постоянната международна експозицията на International Fashion Connection Group.

На 18 март, в изисканата обстановка на най-новият 5-зведен хотел в гр. София - East Plaza Hotel, ще бъде официално открита постоянната експозиция “Fashion & Art – Balkan Open Door” – международна културна инициатива на International Fashion Connection Group, която представя съвременната дизайнерска мода и художественото изкуство като взаимно допълващи се форми на творческо изразяване.

Тази специална вечер ще бъде открита с изложбата „Дефиле от стомана“ на световно признатия български скулптор Живко Седларски - световно признат артист с международна кариера, който живее и твори дълги години във Франция. Неговите скулптури, вдъхновени от женската фигура и естетиката на висшата мода, превръщат метал и индустриални материали в елегантни силуети. В експозицията ще бъдат представени и негови картини, които допълват и надграждат художествената концепция на автора.

Акцент в програмата ще бъде модният спектакъл Grand Fashion Show „50 нюанса ексклузивност“ на модния бранд La Cara Mi EXCLUSIVE, посветен на значим личен и творчески юбилей на неговия създател г-жа Мила Захариева, президент на International Fashion Connection Group (IFC Group).

Събитието поставя началото на нова международна сцена за културни, творчески и модни изяви, посветени на подкрепата и развитието на съвременните творци и на създаването на нови възможности за тяхното представяне.

Каним ви да присъствате на официалното откриване на “Fashion & Art – Balkan Open Door” и да станете част от една вечер, посветена на творчеството, естетиката и срещата между дизайнери, артисти и ценители на изкуството.