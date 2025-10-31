Ново предаване събира най-големите звезди

“Шоуто на Венелин” е нов Ютуб проект на Premium Production. Автор и създател е пиара на звездите - Венелин Стефанов, познат като Венелин.



Само в първи сезон на шоуто ще участват 60 популярни лица. Неясна е все още концепцията, но стартът ще бъде на 8 ноември в 19 часа. Предаването ще бъде излъчвано всяка събота.



Сред загатнатите лица, които ще участват са поп-фолк певците Емрах и Андреа, както и множество от участниците в Биг Брадър. По сторита в социалните мрежи беше забелязано, че в общ епизод ще застанат скандални личности от интернет пространството.

Според сценариста Петър Петров, стоящ зад проекта, „Шоуто на Венелин“ ще предложи нестандартен формат, който съчетава разговори и емоционални моменти. Всеки епизод ще представя различни гледни точки към популярността, успеха и живота зад кулисите на известните личности.

„Целта ми е да покажа звездите такива, каквито публиката рядко ги вижда – без маски с реални емоции и истории“, споделя Венелин.

Очакванията са „Шоуто на Венелин“ да се превърне в едно от най-коментираните онлайн предавания още с първите си епизоди, тъй като форматът ще събира на едно място артисти от различни жанрове и поколения.