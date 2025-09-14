Откъде са парите на неврохирурга в „Игри на волята”?

Всички знаят, че в България беден доктор няма, независимо от данните за ниско заплащане в сектора, които периодично се вадят в публичното пространство.

Но доктори, които се радват на собствен автопарк с уникални возила, също не се срещат често. Един от тези „редки екземпляри” гледаме в актуалния сезон на „Игри на волята” по Нова телевизия. Това е неврохирургът Георги Петров, който колекционира редки автомобили. Откъде са парите за това негово луксозно хоби?

Самият факт, че 39-годишният д-р Петров от „Игри на волята” прави мозъчни операции, би трябвало да му гарантира добър жизнен стандарт, защото това са едни от най-сложните и скъпи интервенции в медицината. Те обаче сами по себе си няма как да му донесат достатъчно средства, за да си направи автопарк с коли за милиони, каквито докторът се похвали във визитката си, че притежава. Той недвусмислено каза, че колекционира класически автомобили и държи всички коли в колекцията му да са „уникални, редки и никой да няма такива в България”. За целта се искат много, ама наистина много пари! Как ги е спечелил? Със сигурност не с една лекарска заплата.

Докторът споделя, че ръководи няколко медицински центъра, а проверка на „Уикенд” разкри, че става въпрос за цели четири фирми. Три от тях оперират в областта на медицината – съответно: медицински, диагностично-консултативен и дентален център. Дотук – логично и в реда на нещата. Любопитна е четвъртата фирма. Неин предмет на дейност е „търговска дейност, извършване на строителни и строително-монтажни дейности, строителни услуги, проектиране на сгради и съоръжения”, показа проверка на „Уикенд”. Явно докторът, освен медик, е и специалист по строителството – пое на теория. И от медицина, и от строителство дейности се печели достатъчно добре, за да може човек да си купи цял автопарк, стига да знае добре какво прави и да го прави така, че да не се компрометира. Явно докторът засега се справя с тези задачи.

Както сподели във визитката си, той се занимава с неврохирургия от 13 години и в момента управлява 150 души, много от които също са лекари. Проверка на „Уикенд” показа, че въпреки това не се е превърнал в администратор с медицинско образование, а практикува професията си на терен и то на цели три места: в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Света Анна“ в София, в МБАЛ Пазарджик, откъдето е родом, и в един от медицинските центрове, които ръководи. Отзивите от пациентите му са повече от ласкави. Някои дори споделят, че мечтаят всички лекари в страната ни да са като него.

По всички показатели лекарят изглежда безупречен, включително по отношение на личния си живот. Той има семейство и двама синове. С жена си е вече 14 години. Всичко изглежда толкова идеално, че чак да не повярваш, но пък няма и доказателства за лъжа.

Във визитката си д-р Петров сподели, че се е готвил специално за кастингите за „Игри на волята”, а първия път, в който се е явил, го било срам да се съблече, защото не бил тренирал. За няколко месеца с големи усилия на волята и редовни тренировки е успял да направи тяло на атлет. Да се чуди човек как му е стигнало времето хем да ръководи 4 фирми, хем да оперира на 3 места, хем да си гледа семейството и колите, хем да тренира часове наред!

„Уикенд” установи, че за риалитито всъщност го е готвил един от най-популярните и любими за зрителите участници в „Игрите”. Това е Фифо – Филип Атанасов от сезон 4. Който следи шоуто, знае, че той се класира втори в своето издание, отстъпвайки само пред сърбина Алекса Ерски. Фифо спечели първата кастинг битка в „Игрите”, което му гарантира място в предстоящ сезон, който събира звезди от всички предишни издания на шоуто. Но кога ще бъде сниман този сезон? Засега от телевизията не са съобщили, а от онази битка вече минаха цели две години.

Д-р Петров засега се очертава като един от фаворитите на феновете на „Игрите”. В първата битка този сезон той помогна на отбора си – Лечителите – да излязат като победители, въпреки че първоначално изоставаха зад останалите отбори, съставени от по-изявени в спорта участници. Това спечели на неврохирурга много точки в очите на зрителите. Те се възхитиха от отборната игра в племето, съставено основно от състезатели с медицинско образование.