„Парижката Света Богородица" се завръща на сцената на Варненския летен театър

„Парижката Света Богородица“ се завръща на сцената на Варненския летен театър

Румен Димитров
56

„Парижката Света Богородица“ се завръща триумфално на сцената. На 13 август във Варненския летен театър публиката ще се наслади на хитовия спектакъл в майсторската режисура на Петко Бонев, с диригент Страцимир Павлов.

Вдъхновен от едноименния роман на Виктор Юго, легендарният френско-канадски мюзикъл е създаден от Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. След премиерата си в Париж през 1998 г. продукцията пленява над 12 милиона зрители по света. През своята 20-годишна история мюзикълът има над 11 милиона продадени албума и над 5000 представления в повече от 20 страни.

Впечатляващата постановка на Държавна опера Варна обединява театър, музика и танц в изключително шоу със съвременна сценична визия, мултимедия и емоционален заряд, който оставя дълбока следа. Динамичното темпо, разтърсващите вокални изпълнения, модерната хореография и визуалните ефекти ще потопят зрителите в мрачната и поетична атмосфера на средновековен Париж с историята за любов, съдба и политика, развиваща се около емблематичната катедрала Нотр Дам.

В главните роли на циганката Есмералда и гърбушкото Квазимодо са мюзикълните звезди Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. Фроло е Драгомир Шопов, Гренгоар – Момчил Караиванов, Феб – Борисла Веженов. Николай Колев е в ролята на Клопен, а Жана Костова  е Фльор дьо Лис. Героите оживяват в пищните костюми и сценография на Ася Стоименова и танцуват в хореографията на Станислава Томова. Не пропускайте да се пренесете в средновековен Париж със силно емоционалния спектакъл на Варненската опера на красивата открита сцена в Летния театър.

 

