Петър Дочев извива ръце с „Капките”

Петър Дочев използва шоуто „Като две капки вода”, за да извива ръце в Би Ти Ви, научи „Уикенд”. Актьорът очаквал покана за участие в хитовото предаване на Нова телевизия, но вместо да го пази в тайна, както обикновено се прави в такива случаи, е раздухал клюката. Целта му била да си вдигне акциите в очите на сегашните шефове.

Актьорът, който вече трета година работи в „Преди обед” по Би Ти Ви, допреди дни е бил пред напускане заради конфликт с Венета Райкова, както „Уикенд” вече информира. За да не остане без работа, той започнал да си предлага услугите в други телевизии и имал големи шансове да блесне в „Капките”. Целта му била, по примера на уволнения преди време Николаос Цитиридис, да покаже колко е талантлив в шоуто на конкурентната телевизия, а след това – по възможност – да се върне „на бял кон” в Би Ти Ви, но с по-добри позиции и по-високо заплащане. Вместо обаче да изчака поне подписване на договор с шоуто за двойници, Петър елегантно пуснал слух, че в Нова телевизия имат интерес към него.

Идеята на Дочев първоначално е изглеждала обречена на грандиозен провал, но всичко се променило след скандала между новата водеща на „Преди обед” Венета Райкова и доскорошния креативен директор на предаването Георги Тошев. В рамките на 4 дни и двамата неочаквано изчезнаха от шоуто. Той каза, че напуска, от Би Ти Ви намекнаха, че е бил уволнен, тя пък била болна, но се говори, че просто се е разсърдила на екипа, който не я подкрепил. Така или иначе предаването изведнъж изпадна в остър недостиг на кадри и Петър внезапно стана изключително ценен служител. Той майсторски изиграл картите си с очакваната покана от „Капките”. Актьорът намекнал, че не се оплаква от липса на оферти за работа и вмеси момент може да се окаже следващият „болен” или „обиден” в екипа. Той обаче би готов да се откаже дори от предложение за най-хитовото шоу в родния ефир – „Капките” по Нова тв, ако му покажат, че го ценят. Това за него означава отново да е водещ.

В крайна сметка Дочев, както всички видяха по телевизията, е успял да излезе като победител от играта. В понеделник той седна в стола на водещия заедно с колежката си от миналия тв сезон Оля Малинова и редакторката Яна Донева. „Все още съм служител на „Преди обед“, което означава да служа на предаването и на вас, зрителите”, каза Петър, придавайки си важност почти като спасител на шоуто.

Към днешна дата позициите му в „Преди обед” изглеждат затвърдени. Това поне за момента се разчита като край на шансовете му са заблести в „Капките”. Но не се знае какво ще стане занапред, когато Венета се възстанови от мистериозната си болест.