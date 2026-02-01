Петкашев стопи 20 кила

Любомир Петкашев е отслабнал драстично. 71-годишният актьор вече тежи само 80 килограма и се чувства като окрилен с новото си тегло.

„Преди 2 години и половина имах проблеми с простатата – доброкачествено туморно образувание, и се наложи да ме оперират. Впоследствие промених начина си на живот и свалих 20 кила. Сега се пазя да не напълнея пак, защото, като съм по-лек, съм по-жизнен”, сподели пред „Уикенд” звездата от Народния театър и сериалите „Пътят на честта”, „Столичани в повече”, „Лъжите в нас” и „Съни бийч”. След което допълни, че всеки ден изминава пеш по 5-6 километра. Първото му хранене за деня било към 13-14 ч., а вечер хапвал само плодове.