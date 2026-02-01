Проф. д-р Стояна Нацева – „Икона на епохата“ и символ на глобална трансформация

На 30 януари 2026 г. в Сити Марк Арт Център, София, се проведе общественото събитие „Награди на върховете“, организирано от шоумена Красимир Недялков под мотото „Каузата на звездите“. Форматът отличава личности и проекти с принос към културата, обществото, бизнеса и обществено значими каузи и събира представители на културния, обществения и бизнес живот.

В рамките на церемонията проф. д-р Стояна Нацева беше удостоена с личната награда „Икона на епохата“ – признание за дългосрочно и устойчиво въздействие, изградено последователно във времето чрез образование, трансформационни програми, книги и обществени инициативи. Отличието отчита цялостен принос, който надхвърля рамките на конкретна професионална сфера и се проявява в реална промяна в живота на хората.

Признанието стъпва върху обективно документирани международни постижения, сред които световен рекорд на Guinness World Records за 25-часово непрекъснато трансформационно събитие, както и други международно признати рекордни постижения, отразяващи мащаб, устойчив формат и широко обществено участие. Тези факти показват способността от България да се създават образователни и трансформационни процеси с международен обхват.

Паралелно с това проф. д-р Стояна Нацева е автор на 17 бестселъра и най-продаваният автор на трансформационна литература в Европа, а чрез Академия „Щастлив Живот“ дейността ѝ се развива като структурирана, научно обоснована и международно разпознаваема образователна система. Чрез обучения, програми и безплатни глобални инициативи влиянието достига до милиони хора.

В този контекст наградата „Икона на епохата“ представлява логично признание за натрупан мащаб, последователност и обществено въздействие, което допринася за ясното позициониране на България на световната карта като източник на глобално образование, личностна трансформация и съвременна духовност.