РЕЗИЛ: Сашо Роман избяга от кафене, без да си плати сметката

Истински резил се разиграл в столично заведение, оплакаха се пред „Уикенд” потърпевши. Популярният певец Сашо Роман, познат с хитовете си от 90-те и вечните купонджийски припеви, този път стана за резил и избяга без да се издължи в софийско кафене. Източници разкриха пред наш репортер, че изпълнителят на някои от най-прочувствените балади в чалгата си поръчал обикновено кафе, седнал на масата, побъбрил си по телефона и... си тръгнал, без да плати скромната сметка от 5 лева!

Случката се разиграла през уикенда преди края на 2025 година в уютно заведение в центъра на София. Сашо Роман пристигнал сам, в добро настроение и с усмивка на лице. По думите на очевидци, поздравил персонала, дори се пошегувал с една от сервитьорките: „Ако кафето е добро, ще ви направя серенада!“. Никой не е очаквал, че след 30 минути певецът ще изчезне, оставяйки след себе си само празна чашка и смаяния персонал, който не бил запознат с некоректността на чалгаджията, който си провали кариерата защото беше некоректен към заведенията. Певецът обича да взима хонорара предварително, а след това да не се появи на участие – това му е практика още от годините, когато беше на върха на своята известност, припомня „Уикенд”.

„Мислех, че ще се върне, може би е излязъл да говори по телефона“, споделя управителят на заведението. „Но минаха двадесет минути, после час... И така – петте лева останаха неплатени“, озадачен е той.

Клетата сервитьорка е била принудена да плати кафето на Сашо. Със сигурност не става дума за недоразумение, защото след известно време случката се повторила. Сашо Роман уж обещал на младата келнерка да се издължи и за предния път, но направил обичайния номер и избягал. Кафетата, които има да плаща, вече са две и предстои да видим дали фолк ветеранът ще се осмели и трети път да се почерпи за сметка на сервитьорката, която му плаща борчовете.

Припомняме, че преди десетина години бяха много модерни т.нар. „ретро партита“, на които в клубовете канеха позабравени и поевтинели изпълнители, които за символичен хонорар и безплатно пиене да забавляват с овехтелите си хитове чалга феновете в слабите кръчмарски дни през седмицата. Това беше и моментът, в който ромът Сашо отново се появи на сцената, за да захлеби някой друг необлагаем с данъци лев.

Той обаче бързо се изчерпа и кръчмарите спряха да го канят, а заложиха на

по-известни негови колеги. Така от известно време изпълнителят на „Мой ангеле” не може да се похвали със стабилни приходи, но въпреки това не вярваме да няма 5-10 лева за кафе. По-скоро е свикнал да пие на аванта и чака друг да му плаща сметките. Момичето, което е поело разходите за кафетата на фолкаджията е бедна студентка, работеща, за да си плаща обучението, но явно Сашо Роман не го е срам хлапета да му покриват дълговете.