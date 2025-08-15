Съседите ще завиждат на новите ви външни дивани! Вижте лукс моделите на Supermebeli

Има мебели, които не просто присъстват в дома, а се превръщат в магнетични късчета удоволствие. Такива са диваните за тераса от Supermebeli – създадени да превърнат всяко външно пространство в кът за блаженство. В тях дизайнът и удобството не са отделни понятия, а едно цяло – облечено в модерни линии, богати текстури и излъчване, което говори на езика на лятото.

Модерните комбинации – от дърво и антрацит, през меки и топли тонове, до свежи бели акценти – превръщат терасата или двора в сцена за елегантни летни моменти. Всеки модел е изработен с мисъл за живота навън – алуминиеви конструкции, ратанова плетка, мангово дърво, текстил, който кани да се отпуснеш. Тези дивани не просто се ползват – в тях се живее.

Двуместен шедьовър от мангово дърво

Сред перлите в колекцията се откроява TROPEL – двуместен шедьовър от мангово дърво и естествен ратан, допълнен с нежни бели възглавници. Той не се опитва да впечатлява – просто го прави. Масивната рамка носи естествения цвят и неповторимите шарки на манговата дървесина, а ратановата плетка обгръща с топлота. Това е диван, който украсява пространството, но и приканва да останеш – с книга, с чаша вино или просто със себе си.

Материалите говорят сами за себе си – мангото е леко, здраво и водоустойчиво, с уникални нюанси от кафяво до розово и зелено. Ратанът – отгледан в Югоизточна Азия – е еталон за качество и издръжливост. А поддръжката е толкова лесна, че едно забърсване с мокра кърпа е достатъчно.

Диванът от тиково дърво – център на вниманието

Сред акцентите в колекцията е и LONDER – двуместен диван от масивно тиково дърво, който съчетава непретенциозна елегантност с изключителна здравина. Широката седалка и средно високата облегалка са майсторски изтъкани от синтетичен „усукан“ ратан, напомнящ мекото докосване на въже. Линиите му са създадени за комфорт – с лек наклон назад и приветливо излъчване, което кани да се отпуснеш. Тиковата рамка носи своя топъл, естествен цвят и неподвластна на времето красота, а устойчивостта ѝ на влага и атмосферни влияния прави модела идеален за живот под открито небе. LONDER е от онези мебели, които не просто се вписват – те стават център на вниманието.

Единственият по рода си

А за тези, които искат терасата им да се превърне в най-желаното място за почивка, представяме ви единствения по рода си кушетен диван ZEPHYR - истинско бижу. През деня – елегантен диван, през нощта – удобно легло, този уникален кушетен модел е изработен от естествени ратанови бастуни, които се извисяват по периметъра му като уютно гнездо. Тази „прегръдка“ не само създава усещане за уединение, но и добавя артистична нотка, която го прави неповторим. Мек матрак и четири щедри възглавници в топъл бежов цвят завършват картината на абсолютния комфорт. ZEPHYR е не просто мебел, а изживяване – създаден за онези моменти, в които искаш светът да остане навън.

В Supermebeli не просто продават мебели – тук създават усещания. Диваните за тераса са доказателство, че луксът може да бъде под открито небе, а уютът – без стени и таван. Защото домът не свършва с входната врата.