SECOND TO NONE обявиха дата за издаване на дебютния си албум https://hotarena.net/lubopitno/second-to-none-obiaviha-data-za-izdavane-na-debiutniia-si-album-2 HotArena.net

Датата не е избрана случайно - 1 август е денят, който най-добре кореспондира с името на бандата и дава заявка за много горещи рифове и компресия в тонколоните.





След едномесечна pre-order кампания с финал на 30 юли, хард момичетата от Варна са готови официално да ни представят своя първи дългосвирещ албум.





“The Aftermath is Seondary” съдържа 10 песни в 40 минути, някои от които вече са добре познати на публиката, като All Alone, Follow you, Mark my Words - донесли в последните 2 години признание и поредица от награди за групата.





В албума са включени няколко нови и прелюбопитни парчета, като Blurr и All This Words, а също и песен на ... български – Сълзи в рая.





Изненадващи стилови експерименти и много хард, хеви и пънк настроение могат да очакват почитателите на SECOND TO NONE.

Мони, Лора, Теди и Вяра продължават да творят, да записват видео клипове към песните си и планират сгъстена програма от концерти и срещи с публиката в най-горещия рок месец от годината. В плановете влиза и официално представяне на албума с рок парти и пресконференция, което ще се случи на 30 август в родната Варна, в рамките на новото арт пространство ReBonkers. Подробности за това събитие ще бъдат обявени допълнително.



Албумът е факт благодарение и на оказаната частична подкрепа от Фонд Култура на Община Варна.







За групата:



Second to None е банда от четири млади дами с интересен музикален стил и убедително сценично присъствие. За много кратко време групата завладя сцени, конкурси, класации и сърцата на рок феновете в цялата страна. Те са ярко и енергично явление на родната рок сцена и привличат все повече почитатели с впечатляващите си авторски парчета като (All Allone - https://youtu.be/Ku8lK8yUsLA), но и с интересното поднасяне на кавър версии на песни от репертоара на любими групи като Iron Maiden, Metallica, AC/DC и много други.



За последните 2 години момичетата от Варна подгряват лайфове на много ог големите имена в българския рок. Оглавявали са най-престижната българска класация за рок музика. Носители са на отличия от национален фестивал за младежки групи в Добрич и наградата за дебют на Национални музикални награди 2023.