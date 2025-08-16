Симеон и Калина възхитени от ботаническа градина

Пред Негово Величество цар Симеон II и Нейно Царско Височество княгиня Калина бе представена колекцията растения в Университетска ботаническа градина - Ботаническа градина Балчик, филиал на СУ „Св. Климент Охридски“, разположена в едноименното село близост до София.

Двамата се разходиха из алеите и се полюбуваха на красотата и многообразието на растителните видове. Калина и съпругът ѝ Китин Муньос, заедно със сина си Симеон-Хасан, често посещават различни туристически и културни обекти в България. Семейството на Негово Величество цар Симеон II е добре познато със своя интерес към природата и устойчивото развитие.

По време на визитата бяха обсъдени и възможности за сътрудничество в областта на образованието и науката, включително провеждане на съвместни инициативи за опазване на природното богатство на страната.

Царската фамилия разгледа с интерес растителните колекции, сред които редки и застрашени видове от различни части на света. Домакините с радост разказаха за историята на градината, нейната мисия и значението ѝ за научната и образователна дейност.