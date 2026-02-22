Сиракът Виктор от „Капките“ надви тежката си съдба

„Ти излизаш победител не от шоуто, ами някак си все едно от съдбата“, каза актьорът Владимир Зомбори на Виктор Тодоров през октомври миналата година, след края на епизода на предаването „Пееш или лъжеш“ по Нова тв. И като че предрече големия му успех.

След като спечели 5000 лева от шоуто и впечатли всички с таланта си, в понеделник Виктор триумфира в новия сезон на „Като две капки вода“. Той излезе в предаването за имитации като Принс, изпълни емблематичния хит „Пърпъл рейн “ и се превърна в звезда буквално за една вечер. Каза му го и Димитър Рачков, с когото вече се познават от „Пееш или лъжеш“. Тогава водещият нарече Виктор „истинско откритие”. В понеделник пък, актьорът, който води и „Капките“, но в тандем с Герасим Георгиев – Геро, каза на младия талант: „Не знам кой колко те е обичал в този живот, но съм сигурен, че тази вечер цяла България ще те заобича“. Това пролича още същата вечер, защото Виктор спечели първия лайф на шоуто.

„Аз вече съм победител, защото съм на тази сцена“, заяви той, след впечатляващото си представяне, и отново благодари за невероятната възможност да се изяви пред толкова голяма публика. Екипът на „Капките“ имал и принос за смелостта, с която Виктор се качил на сцената. Кураж му вдъхнали и останалите участници, все известни и утвърдени имена от родния шоубизнес.

Младият мъж се изявява рамо до рамо с тях – артисти, на които се възхищава. Усеща подкрепата им, получава похвалите им. Има равен старт с тях във вълнуващото приключение „Като две капки вода“. А като дете Виктор бил подлаган на тормоз, заради цвета на кожата си. И тогава музиката била негово спасение, а идолът му Джеймс Браун, наричан Кръстникът на соула – негово вдъхновение. Запознавайки се с трудното му детство и препятствията в младежките му години, Виктор правел паралел към началото на своя живот и черпел сили и мотивация да продължи да пее.

Израснал в домове за сираци, Виктор мечтаел да има семейство. Вече е сбъднал и тази своя мечта. Той и годеницата му Верджиния, с която са заедно от близо 3 години, се радват на хармонична връзка и на щастието да имат син. „Да съм родител прави живота ми много специален. Това за мен е най-голямото богатство. Много съм щастлив“, сподели Виктор.

Талантливият мъж, който трогна и публика, и жури още с първото си представяне в „Капките“, е изоставен от майка си още при раждането. За баща си няма никаква информация. Знае само, че той е от Зимбабве. „Отношенията с майка ми са доста разкъсани. Още на 14-15 години имаше възможността да има син и аз имах възможността да имам майка, но... имаше едно нещо, което раздели тази емоция – това е алкохолът“, признава Виктор.

Той има спомени от 4-годишен, когато е живеел в дом за деца, лишени от родителска грижа, във Варна. После го преместили в дом в село Победа, Ямболска област. От там пък по-късно детето отива в дом „Рада Киркович“ в Пловдив, в който среща „един прекрасен човек, който му показал пътя към музиката“. Това е г-жа Рашкова. Тя забелязала таланта на малкия Виктор и го насърчила да се занимава с музика, като му помагала с каквото може. „След 4 клас получих възможност да вляза в музикалното училище. Там се научих да свиря на пиано и виолончело“, разказва Виктор, който е завършил Националното музикално училище в Пловдив. Имал проблеми, както ги нарича, заради цвета на кожата си. Сблъсквал се с дискриминация, но това го направило много по-силен.

Когато навършил 19 години и трябвало да напусне дома, Виктор заживял при дядо си в Ямбол. Работел като сервитьор, освен това танцувал и пеел. След това решил да замине и да работи на кораби. В продължение на 4-5 години участвал в музикални програми на круизни кораби в Норвегия, Финландия и Швеция. Тъкмо на тях Виктор срещнал любовта – Верджиния, която също е талантлива певица и е завършила Поп и джаз пеене в Нов български университет.

Днес Виктор и Верджиния също са заедно и на сцената. Двамата се изявяват като дуета „Via Viks” на различни частни и фирмени събития. Репертоарът им обхваща много стилове – поп, диско, хаус, българска музика, латино, соул. Двамата са разработили и авторска платформа, която помага на деца чрез песни да учат уроците си.

На 1 ноември миналата година двойката празнува годишнина от годежа си. „Преди една година на този ден ти ми каза „Да“ и животът ми се промени завинаги. От тогава всеки миг с теб е светлина, топлина, семейство, дом. Днес сме трима, а любовта ни е още по-силна, по-дълбока и по-истинска от всякога. Благодаря ти, че ме избра!“, написал е Виктор във фейсбук.

Верджиния го аплодираше в залата по време на първия му лайф на „Капките“, а и при първата му победа в шоуто. В публиката беше и Владимир Зомбори, за да подкрепи половинката си – актрисата Весела Бабинова, която също е сред участниците, но бурно аплодира и Виктор. Журито в предаването пък с вълнение и щедрост сипеше похвали за младия талант. С насълзени очи Хилда Казасян заяви, че имитацията на Виктор е „една от най-искрените в „Капките“. Азис го нарече „чудовищен гений“ и подчерта, че обича гласа му и всичко, което е той. Димитър Ковачев – Фънки, който почти винаги е критичен, нарече Виктор „невероятен“, а Веселин Маринов изтъкна таланта му, както и това, че „Капките“ ще му даде голяма възможност. Изпълнителят на „Червено вино“ подчерта още, че нелеката съдба на Виктор го е научила на много. „Ти знаеш нулата какво е, под нулата какво е, страданието, липсата на родители... И тази учителка, която те е открила в Пловдив, тази дама е може би човекът, който ще даде изобщо на България да знае, че има такъв певец. Този формат ще ти даде голяма възможност, всички хора в България да разберат, че има такъв глас, че ти си толкова талантлив... Много съм впечатлен!“, не скри вълнението си Веселин Маринов.

Виктор пък с разтреперан глас благодари отново за шанса да е на сцената на „Капките“. „Чувствам се благословен, че съм с тези прекрасни артисти, с тези прекрасни хора“, каза той.